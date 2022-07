Mario Kart 8 Deluxe : Welle 2 der DLC-Strecken kommt am 4. August 2022

Switch

Im März diesen Jahres erschien die erste von sechs geplanten Wellen des Booster Course Pass für Mario Kart 8 Deluxe (im Test, Note 9.0). Jede Welle bringt dabei zwei neue Cups mit je vier weiteren Strecken ins Spiel, vorrangig solche aus früheren Serienteilen oder dem Mobile-Ableger Mario Kart Tour.

Nun gab Nintendo bekannt, dass am 4. August 2022 die zweite Welle an Rennkursen erscheinen wird. Eine Besonderheit: Mit der Eiskrem-Eskapade ist eine komplett neue Strecke am Start. Alle Strecken der zweiten Welle: