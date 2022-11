Dead Island 2 wird auf April 2023 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Seit der Ankündigung von Dead Island 2 (zur Preview) auf der E3 2014 ist in der Entstehungsgeschichte des Spiels so einiges passiert, unter anderem Entwicklerwechsel und ständige Verschiebungen. Da ist es nur konsequent, dass Publisher Deep Silver das Releasedatum erneut verschiebt. Zuletzt sollte der Zombie-Egoshooter eigentlich am 3. Februar nächsten Jahres herauskommen, jetzt gilt der 28. April als neuer Erscheinungstermin:

Wir verkünden mit Freude, dass Dead Island 2 am 28.04.2023 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheint. Wir können es kaum abwarten, dich in HELL-A, der verwüsteten und bluttriefenden Version von Los Angeles, zu begrüßen und dir unsere neue Zombieschlächter-Riege vorzustellen.

So der Wortlaut auf der Dead-Island-Homepage. Den "Announce-Trailer" findet ihr unterhalb dieser News, dieser unterliegt allerdings einer Altersbeschränkung (und verweist noch auf den Februar-Termin).