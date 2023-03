Dead Island 2 Preview+

Teaser Element-Effekte, Umgebungsgefahren und mehr in den interessanten Umgebungen machen Lust darauf, bald noch mehr Zombies in Los Angeles über den Jordan zu schicken.

Jeder der sechs zu Wahl stehenden Spielfiguren schneidet bei einem der Charaktewerte besonders gut ab und hat je zwei besondere passive Fähigkeiten; es handelt sich gewissermaßen also um eine Wahl der Startklasse. Ob ihr Boni durch aggressives Vorgehen, gutes Blocken oder andere Aktionen erhaltet, beeinflusst ihr durch das Anlegen freigespielter Fähigkeiten (in Form von Karten mit Pulp-Comic-Illustrationen). Einige der Fähigkeiten sind wiederum nicht für alle Figuren ausrüstbar. Die zwei Startperks der anderen Charaktere werden sich dabei jedoch nicht erbeuten lassen. Habt ihr euch einmal festgelegt, müsst ihr ein neues Spiel starten, wenn ihr einen der anderen Slayer ausprobieren wollt.

Auf Schritt und Tritt erwarten euch Zombies, die recht bald wieder respawnen – was in Außenarealen weniger irritiert als in Innenräumen. Die Tageszeit ändert sich auf euren Wanderungen nicht dynamisch, sondern mit Fortschritt in der Story.

des Wracks. Kurz darauf wird man selbst gebissen, doch ist zum Glück immun. Also sucht man von Bel-Air aus nach Mitgliedern von Armee und Regierung, um ihnen diese wichtige Neuigkeit mitzuteilen. Meine Reise führte mich zu einem Hotel dort und einem Filmstudio in Beverly Hills und machte Lust auf mehr!

In Dead Island 2 wurde L.A. durch eine Zombie- Apokalypse in ein Höllenloch verwandelt und das Intro zeigt , wie die sechs wählbaren Charaktere mal auf offiziellen Wegen auf das letzte Evakuierungsflugzeug gelangen und mal alternative Wege wählen, wie sich während des Starts am Fahrwerk festzuklammern. Schon diese Einführung zeigt mit ihrer humorvollen Art, wo es lang geht. Alle sechs (ja, auch der blinde Passagier am Fahrwerk) treten sehr selbstbewusst und entspannt auf, als ging es darum, bald VIP auf einer besonderen Feier zu sein und nicht um die Flucht aus der Hölle auf Erden. N atürlich wird daraus nichts: E iner der Leute an Bord infiziert und so startet das Spiel in den Trümmern des Wracks. Kurz darauf wird man selbst gebissen, doch ist zum Glück immun. Also sucht man von Bel-Air aus nach Mitgliedern von Armee und Regierung, um ihnen diese wichtige Neuigkeit mitzuteilen. Meine Reise führte mich zu einem Hotel dort und einem Filmstudio in Beverly Hills und machte Lust auf mehr!

Deep Silver und Dambuster Studios stellten GamersGlobal rund einen Monat vor dem Launch bereits eine Vorabversion von Dead Island 2 für Xbox Series X zur Verfügung. Mit dieser Fassung konnte ich ungefähr die ersten fünf Spielstunden der Zombiemetzelei erleben. In Dead Island 2 wurde L.A. durch eine Zombie- Apokalypse in ein Höllenloch verwandelt und das Intro zeigt , wie die sechs wählbaren Charaktere mal auf offiziellen Wegen auf das letzte Evakuierungsflugzeug gelangen und mal alternative Wege wählen, wie sich während des Starts am Fahrwerk festzuklammern. Schon diese Einführung zeigt mit ihrer humorvollen Art, wo es lang geht. Alle sechs (ja, auch der blinde Passagier am Fahrwerk) treten sehr selbstbewusst und entspannt auf, als ging es darum, bald VIP auf einer besonderen Feier zu sein und nicht um die Flucht aus der Hölle auf Erden. N atürlich wird daraus nichts: E iner der Leute an Bord infiziert und so startet das Spiel in den Trümmern des Wracks. Kurz darauf wird man selbst gebissen, doch ist zum Glück immun. Also sucht man von Bel-Air aus nach Mitgliedern von Armee und Regierung, um ihnen diese wichtige Neuigkeit mitzuteilen. Meine Reise führte mich zu einem Hotel dort und einem Filmstudio in Beverly Hills und machte Lust auf mehr!

Der Sprungtritt (ausgelöst durch einen Angriff in der Luft) entwickelte sich schnell zu einem meiner liebsten Moves, da ich damit gut die Feinde in die vielen Umgebungsgefahren stoßen konnte.

Jede Figur kommentiert das Geschehen mit lockeren Sprüchen, die sich von Charakter zu Charakter unterscheiden. Allgemein ist der Humor allgegenwärtig. Mein Charakter Ryan wirkt zunächst wie ein Feuerwehrmann, durch viele Andeutungen merke ich aber: Eigentlich ist er ein kostümierter Stripper. Den NPCs geben die Entwickler ebenfalls einen dicken Satire-Anstrich. So wird bald die Villa einer britischen B-Movie-Schauspielerin zum Hub. Deren Assistent glaubt felsenfest, dass ihre Fans bereits eine Crowdfunding-Kampagne für ihre Rettung auf den Weg gebracht haben. Als Auftraggeber für Nebenquests begegneten auch mir ein alter Westernstar mit Scharfschützengewehr und Hugh Hefner -Bademantel und eine Influencerin auf der Suche nach dem ultimativen Zombieklatschen-Clip. Letzterer half ich, indem ich anwankende Zombiehorden erst vom Dach und durch das Oberlicht kickte, eine weitere Welle um ihre Gliedmaßen erleichterte und eine letzte zu laufenden Fackeln machte, während sie in sicherer Höhe mit ihrer GoPro draufhielt. Nachdem ich die Aufgaben der beiden erledigt hatte, lungerten sie ebenfalls im Hub herum.

Das Kampfsystem wirkt auf den ersten Blick nicht zu komplex. Ihr habt leichte und aufgeladene Angriffe. Ausdauer verbraucht sich aber nur durch aufgeladene Schläge und andere besondere Aktionen. Dazu kommen weitere Manöver, die ihr durch Fortschritt in der Story freischaltet. So konnte ich irgendwann den Block-Skill durch einen Ausweichschritt ersetzen, beide ermöglichen es euch, Feinde zu betäuben, wenn ihr erst im letzten Moment dem Angriff entgeht.



Mehr Tiefe kommt zum einen durch die vier Waffeneigenschaften der zahlreichen Stabwaffen, Messer, stumpfen Prügel & Co. ins Spiel. Mit Angriffswerkzeugen vom Frenzy-Typ schlagt ihr immer schneller und schneller zu, wenn ihr draufloshackt. Maim-Waffen fügen Gliedmaßen kritische Treffer zu und wieder andere eigenen sich besonders für Hiebe auf den Kopf. Deswegen und wegen der Effekte, die ich durch Crafting hinzufüge, lohnte es sich, taktisch die Waffe zu wechseln. Dass die Haltbarkeit nachlässt hat mich nicht genervt, da das nicht so schnell passiert und sich alles an Werkbänken reparieren lässt.



Zum anderen rückt ihr Zombies mit Element-Effekten wie Feuer und Elektrizität zuleibe. Hier gefiel mir sehr, wie das dynamisch ins Level-Design einfließt. Mit Ölkanistern kann ich eine schmierige Spur legen, die ich dann anzünde. Andersherum kann ich mit Wasserkanistern das Feuer löschen, Säurelachen wegspülen oder strategisch Pfützen in der Nähe von Stromquellen erzeugen. Ihr könnt auch in Zombies grätschen oder ihnen einen Sprungtritt verpassen und es wurde für mich nicht alt, zum Beispiel eine Batterie auf einen Benzinkanister zu werfen und dann nahe Zombies per Sprungtritt in das daraus resultierende Flammeninferno zu schicken.

Im Zuge der Hauptquest helfe ich dem sturzbetrunkenen Altrocker Rikky, seinen Garten von Zombies zu säubern. Natürlich muss er lautstark Musik hören, während ich mit Batterien aus der Garage hole, damit ich seine Tore schließen kann. Und natürlich hat er nicht erwähnt, dass da ein Haufen Zombies in seiner Garage lauert (falls er das überhaupt wusste).

Tödliches Los Angeles

LA kam nicht als Open World daher, sondern bestand aus mehreren offenen Zonen, in denen die betretbaren Häuser abseits der Straßenzüge auch jeweils einen eigenen Charakter versprühten. Sehr stimmungsvoll waren auch die detaillierten Umgebungen der Hauptmissionen wie ein als Evakuierungszentrum genutztes Hotel und ein Filmstudio inklusive Zombies in Kostümen.



Die ersten Stunden führten dazu in schöner Regelmäßigkeit neue Elemente ein. Ob starke Spezialzombies wie muskelbepackte Riesenexemplare oder weitere Standard-Gegnertypen wie Zombies mit Sprenggürteln, die ich gerne in Gruppen gekickt habe, nachdem ich durch Schläge ihren Sprengstoff aktiviert hatte. Dazu kommen auch neue Wurfitems wie Ninja-Sterne oder Köder, die sich mit der Zeit automatisch aufladen und daher eher wie ein Skill funktionieren.