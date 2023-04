Dead Island 2 Test+

Teaser Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach dem letzten Teil geht Dead Island in die nächste Runde. Benjamin hat sich für euch durch Hell-A gekämpft und dabei tausende Zombies in ihre Einzelteile zerlegt.

Abwehrschlachten gibt es in Dead Island 2 ständig, der Facettenreichtum des Gameplays bleibt hier überschaubar. Die Kämpfe selbst machen jedoch viel Spaß, wegen der coolen Waffen, der Umgebungsnutzung und besonders aufgrund des Schadenssystems.

Gewalt galore

Es empfiehlt sich, diesen dicken "Inferno-Zombie" erst zu löschen, indem ihr etwa einen Wasserkanister auf ihn werft.

Es gibt auch etliche Schusswaffen, hier eine "Feuerpistole". Die spielen aber eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Nahkampf.



Online-Cut für alle

In einer der Nebenmissionen spielt ihr am Filmset den D-Day nach, allerdings greifen keine Nazi-Zombies an.

Technisch nehmen sich Xbox Series X und PS5 wenig bis gar nichts. Auch ohne "Day-One-Patch" lief das Spiel bei mir sauber und weitgehend bugfrei. (PS5)

Lineare Koop-Action

Die (meist waffenspezifischen) Finisher sind besonders brutal. Gut so!

Meinung: Benjamin Braun Es gibt ohne Zweifel ein paar Punkte, die Dead Island 2 verbessern könnte: Von Beginn an eine Schnellreise-Option für die Rückkehr in bereits bekannte Gebiete zum Beispiel. Waffen-Crafting oder zumindest -reparaturen auch unterwegs hätte ich auch nicht verkehrt gefunden. Oder auch ein weniger kleinteiliges Tarotkartensystem, denn das vorliegende ermöglicht mir zwar viele Individualisierungsoptionen, ich kann es aber unterm Strich weitgehend ignorieren, ohne dass es sich gravierend aufs Gameplay auswirkt.



In den wichtigsten Bereichen bietet Dead Island 2 aber genau das, was ich von einem Zombie-Actionspiel erwarte: Wunderbar brachiale und blutige, nahkampflastige Kämpfe. Ein ziemlich vielfältiges Waffenangebot mit reichlich coolen Crafting-Optionen sowie ziemlich großartige, hyperbrutale Finisher. Die in der deutschen Fassung gestrichene Möglichkeit, bereits besiegte Gegner weiter in ihre Einzelteile zu zerlegen, habe ich letztlich zumindest nicht schmerzlich vermisst. Ansonsten ist ja auch wirklich alles drin, wie die Optionen, die Umgebung zum Beispiel mit Wasser und Elektrizität zu meinem Vorteil zu nutzen.



Und an der Grafik auf den neuen Konsolen habe ich nichts zu meckern. Da hatte mich der Glänzendes-Plastik-Look in den Vorgängern schon deutlich mehr gestört als alles, was an Dead Island 2 vielleicht nicht ganz State of the Art ist. Ich hatte jedenfalls viel Spaß und werde nach dem Release gewiss mal schauen, ob ich nicht jemand für eine Koop-Session finde!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalOhne dem fantastischenzu nahe treten zu wollen, aber seine damalige Wertung zu Homefront - The Revolution (im Test: 7.0 ) war wie immer nachvollziehbar, aber lag wohl mindestens zwei volle Punkte über dem, was ich dem 2016 veröffentlichten Werk der Dambuster Studios gegeben hätte. Nach der wechselhaften Geschichte des zwischenzeitlich von Crytek übernommenen Studios und den Problemen während der damaligen Entwicklung durfte man vermuten, das die Briten beim-Nachfolger nicht das gezeigt hat, was die Briten auf dem Kasten haben. Immerhin hat das Studio auch den von mir geliebten, rauf und runtergespielten MP-Modus vonumgesetzt oder Jahre zuvor noch unter dem Namen Free Radical Designentwickelt.Den Beweis, dass Homefront - The Revolution ein Fehltritt war, der keine Rückschlüsse auf das aktuelle Können des Studios zulässt, liefert Dambuster nun mit. Und das, obwohl die Fortsetzung zur von Techland begonnenen Reihe ebenfalls lange Zeit unter keinem guten Stern zu stehen schien. Gleich zwei Entwicklerwechsel im Nachgang zur Ur-Ankündigung auf der E3 2014 (!) sprechen eigentlich nicht dafür, dass noch etwas Gutes dabei herauskommen kann. Am Ende ist Dead Island 2 (dessen Entwicklung unter Dambuster so gut wie komplett neu gestartet wurde) zwar kein perfektes, aber ein richtig gutes Zombie-Actionspiel geworden und für mich zudem der bislang beste Teil der Reihe.Selbstverständlich hätte ich rein gar nicht dagegen einzuwenden, wenn Dead Island 2 auch erzählerisch die Messlatte für First-Action-Spiele auf ein bislang nicht dagewesenes Niveau gehoben hätte oder spielmechanisch auch insgesamt so facettenreich wäre wie es einst etwawar. In beiden Punkten aber ist Dead Island 2 eher dünn. Die Geschichte rund um einen der sechs Helden, die ihr zu Beginn wählt, ist nicht der Rede wert, aber nett inszeniert und bietet auch einige humorvolle Elemente wie coole Sprüche. Spielerisch haut man hier schlicht Massen an Zombies weg, bei mir waren es unmittelbar nach dem Erreichen der Credits – danach könnt ihr natürlich weiterspielen und etwa noch nicht erledigte Nebenmissionen angehen – rund 2500.Aber in Dead Island 2 geht es eben nicht darum, ob die hier und dort eingestreuten Rätsel (bei denen ich zum Beispiel mehrere Druckventile einstellen muss, um einen Durchgang frei zu machen) einen massiven Mehrwert bringen. Anders als in vielen anderen aktuellen Titeln bietet es mir auch nicht an, Stealth zu nutzen statt die direkte Konfrontation zu suchen. Nein, hier geht es darum, Zombies wegzumetzeln, und das macht mir unglaublich viel Spaß! Das liegt einerseits daran, dass die stark auf den Nahkampf ausgelegten Fights mit umfassend per Crafting anpassbaren Golfschlägern, Schwertern, Klingenhandschuhen oder einem fetten Vorschlaghammer (Schusswaffen gibt es einige, aber erst grob nach der Hälfte der Story-Missionen) angenehm wuchtig ausfallen. Besonders aber liegt das am schlicht genialen Schadenssystem, in dessen Rahmen ich passend zur eingesetzten Waffen vielleicht nicht immer realistische Verletzungen erzeuge, aber in jedem Fall blutig-spektakuläre.Ich weiß schon, dass bereits die folgende Beschreibung beim ein oder anderen Ekel auslösen mag. Aber wenn ich (hier geht es ja schließlich um Gewalt in einem Spiel für Erwachsene) einem Zombie mit was auch immer mitten in die Fresse haue, dabei die Haut förmlich wegplatzt und mehr und mehr vom darunter liegenden Schädel preisgibt, der Unterkiefer irgendwann nur noch schräg herunterbaumelt, dann würde ich mir auch am liebsten Sledge Hammers "I ❤ violence"-Aufkleber ans nicht vorhandene Auto pappen. Das überaus detaillierte Schadenssystem endet aber natürlich nicht bei dem, was bei Hieben auf den Kopf passiert, bei teilweise gepanzerten Gegnern müsst ihr ohnehin die Angriffe gezielt auf ungeschütze Körperregionen richten. Auch, wenn ihr mit Klingen in den Rücken haut, reißt ihr blutige Striemen, die bis auf die Knochen heruntergehen. Ihr trennt mit scharfkantigen Waffen Köpfe und Gliedmaßen ab, haut aber mitunter auch mit einem stumpfen Prügel ganze Fleischbrocken aus den Zombieleibern. Das ist absolut genial und für mich extrem befriedigend, auch wenn ich es zum hundersten Mal sehe!Gleiches gilt für die Finisher, die ihr zumeist im Rahmen von simplen Quick-Time-Events zündet, wenn ein Feind stürzt oder ihr einer Attacke per Ausweichdash ausgewichen seid. Was euer Held dann genau macht, hängt primär von der aktuell verwendeten Waffe ab. Mit Stabwaffen wie einem japanischen Bō spießt ihr die Zombies quasi auf, indem ihr ihnen das Teil von unten durchs Kinn bis durch die Schädelbasis jagt. Mit Schwertern schlag ihr natürlich Köpfe ab, während ihr mit Küchenmessern oder Varianten, die auch John Rambo gefallen würden, die Klinge von oben durch die Schädeldecke jagt.Auch nicht schlecht sind Finisher, die ihr zum Beispiel ausführt, wenn ihr besagte Klingenhandschuhe oder auch Schlagringe führt, die ohnehin unter krachendem Sound gegen das Skelett der Zombies prallen. Beim Finisher haut ihr dann einfach mal so ein großes Loch mitten durchs Gesicht des Widersachers, und ich muss jedes Mal grinsen, wenn das untote Etwas danach mit leerem Gesichtsausdruck (ha ha) vor mir zu Boden sinkt. Während das Schadenssystem an sich auch in der deutschen Version (es gibt aber immer nur englische Sprachausgabe mit Untertiteln etwa auf Deutsch) komplett und ohne Einschränkungen vorhanden ist, wird es in der hiesigen Fassung deaktiviert, sobald der Gegner tot ist.Wenn ihr online spielt, sind aber eh alle Versionen von dem "Schnitt" betroffen. Das halt ich übrigens für eine gleichsam richtige wie mutige Entscheidung. Beim Mehrspieler-Part von, wenn auch aus anderen, nachvollziehbaren Gründen, mussten seinerzeit Nutzer der USK-Fassung nämlich unter sich bleiben und hatten spätestens auf längere Sicht Probleme, Mitspieler zu finden.Was ich Dead Island 2 am ehesten ankreide – von der spielerischen Vielfalt abseits der Kämpfe mal abgesehen – ist die Struktur. Hier gibt es insgesamt zehn maximal mittelgroße Gebiete oder besser gesagt Ladezonen, die euch unter anderem in linearer Reihenfolge ins Villenviertel von Bel-Air, zum Hollywood Boulevard, nach Santa Monica oder zum nahegelegen Pier inklusive Freizeitpark führen. Ihr habt zwar einigen Freiraum bei der Erkundung, wobei ihr gewisse Areale erst nach dem Auffinden eines Zugangsschlüssels oder bei der Annahme einer der Nebenmissionen betreten könnt, doch das Spiel gibt vor, in welches Gebiet die Reise in der Kampagne als nächstes hingeht. Da ihr zwischen den Gebieten zunächst nur über Transferpunkte wechseln könnt und es auch innerhalb der Story-Missionen einiges Backtracking gibt, ist also einige Laufarbeit angesagt, wenn auch immer versüßt durch neue Feindtypen sowie Gegner, die eurer aktuellen Charakterstufe angemessen sind. Erst grob im letzten Spielfünftel, wird eine Schnellreisefunktion freigeschaltet, die dann auch eine Auswahl zwischen Tag- und Nachtbesuchen ermöglicht. Viel gelaufen wird dennoch weiterhin, da ihr nur zwischen den meist relativ zentral gelegenen Savehouses hin und her springen könnt.Auch diverse andere Funktionen und Fähigkeiten stehen euch erst relativ spät zur Verfügung. Aber so kritisch, wie es bis hierhin vielleicht klingt, meine ich das gar nicht. Denn mit dieser für ein koopfähiges Spiel vergleichweise hohen Linearität garantiert Dambuster eben auch, dass die Spielbalance praktisch durchgehend passt. Ja, ich hatte zwar auch zwei Abschnitte, in denen es mal kurzzeitig spürbar schwieriger wurde. Aber im Großen und Ganzen fühlte ich mich durchgehend auf einem angessenen Level gefordert. Gespielt habe ich Dead Island 2 indes bereits über die Osterfeiertage. Was da an kleineren Balanceschwächen noch drin war, könnte der zum Testzeitpunkt noch nicht verfügbare finale Patch also noch regeln. Der soll übrigens auch noch "zahlreiche Bugs" bereinigen. Gravierende Bugs hatte ich aber schon vor dem Patch keine auf Xbox Series X und PS5. Ich hatte in der nicht final gepatchten Testversion zwar ein paar Fehlerchen, aber so wenig, dass man das "Nintendo Qualitätssiegel" draufdrucken könnte (aus der Zeit, in der man es noch ernst nehmen konnte). Und diese überschwänglich anmutende Aussage unterstreiche ich dick. Selten habe ich in den letzten Jahren bei einer so frühen Bemusterung eine so bugarme Version erlebt. Nun, zumindest auf den aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony. Die PC-Version lag mir nicht vor, auf PS4 und Xbox One konnte ich nicht reinschauen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)