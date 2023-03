PM: Neue Fähigkeitskarten für Dead Island 2 enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HELL-A ist seit der Zombie-Apokalypse noch höllischer geworden– was vermutlich an den noch bissigeren Anwohnern liegt. Glücklicherweise werden die Zombieschlächter in Dead Island 2 mit ihrem eigenen, anpassbaren Fähigkeiten-Deck ausgestattet, um sich besser gegen die untoten Angelinos wehren zu können, die sie anknabbern wollen.

Aber ihr fragt euch jetzt sicher: „Was ist eigentlich ein Fähigkeiten-Deck und wie hilft es mir dabei, mein Zombievernichtungspotential zu optimieren?“ Zunächst einmal müssen wir uns über die Fähigkeitskarten unterhalten.

Fähigkeitskarten erhaltet ihr entweder durch Stufenaufstiege, könnt sie versteckt in der Spielwelt finden oder von abgemurksten Gegnern erhalten. Sie sind Sammelgegenstände, die Schlächtern nach dem Ausrüsten besondere Kräfte, Fähigkeiten und Boni verleihen, mit denen sie sich im Kampf Vorteile verschaffen können.

Einige davon machen euch schneller, flinker oder stärker, andere verleihen euch bei jeder perfekt ausgeführten Enthauptung Stärkungseffekte und wieder andere können Zombies in Flammen setzen und sie mit einem Dropkick in fliegende, brennende Fleischfetzen verwandeln, die ihr Ablaufdatum schon längst überschritten haben. Kein Scherz, so eine Karte gibt es wirklich.

Ob ihr nun da draußen eure Werte verbessert, um zum ultimativen Zombieschlächter zu werden, oder auf ein Arsenal voll mit akrobatischen Kampf-Moves zugreifen wollt, mit denen ihr beim Zombiemetzeln maximale Style-Punkte erhaltet, es gibt für jeden die passenden Karten.

Wir wollen euch vollkommene Freiheit bei der Gestaltung eures Spielstils lassen, unabhängig davon, für welchen der sechs Schlächter ihr euch entscheidet, um euch durch HELL-A zu schnetzeln. Deswegen können die allermeisten Fähigkeitskarten auch von allen Charakteren benutzt werden.

Im Fähigkeiten-Deck könnt ihr euch all eure Fähigkeitskarten ansehen und die auswählen, die ihr gerade für am Sinnvollsten haltet.

Mal angenommen, ihr stolpert über einen Zombie, der euch tatsächlich mehr Probleme bereitet als der handelsübliche, abgemagerte Schlurfer– vielleicht hat der sich ja seine Neujahrsvorsätze zu Herzen genommen und geht deshalb regelmäßig pumpen und isst auch brav sein Gemüse. Oder vielleicht sind seine Arme mit rasiermesserscharfen Klingen versehen, autschi!

Jeder weiß, dass man die richtigen Fähigkeiten braucht, wenn man seinen Job gut machen will, und deswegen gibt es in Dead Island 2 das Fähigkeiten-Deck, das jederzeit komplett anpassbar ist.

Ihr könnt kleine Veränderungen an einer einzigen Karte vornehmen oder euren gesamten Spielstil wechseln, zum Beispiel vom robusten Haudrauf zum agilen Meuchelmörder– und das zu jedem Zeitpunkt und vollkommen unproblematisch.

Das Herumexperimentieren mit all den unterschiedlichen Vorteilen und Fähigkeiten, die ihr durch die Fähigkeitskarten erhaltet, ist an sich schon reizvoll, und ihr könnt dadurch Synergien für eure Art zu spielen finden, die nicht nur super effektiv sind, sondern auch noch richtig Laune machen.

Damit ihr euch vorstellen könnt, was so alles möglich ist, stellen wir euch nun ein paar der Favoriten der Dambuster-Entwickler vor.

Kombiniert die Fähigkeit „Sprintschlag“ mit der Schlächter-Fähigkeit „Hammerfaust“, um Zombies mit einem Schlag in die Stratosphäre zu befördern. Diese Kartenkombination eignet sich ideal, um Zombies von den schicken Dächern der Beverly-Hills-Villen in den Tod zu schubsen– oder in Pools voll mit Säure oder anderen gefährlichen Substanzen. Einen Zombie angerempelt, der einen Granatengürtel trägt? Stift ziehen, den Schlurfer zurück zu seinen Freunden schicken und das Feuerwerk bestaunen.

Kombiniert die Fähigkeit „Bodenstampfer“ mit den Überlebendenfähigkeiten „Entbrennen“ und „Beben“, um so brutal auf den Boden zu schlagen, dass die Zombies regelrecht umfallen und der Boden unter ihren Füßen danach entzündet wird. Besonders empfehlenswert, wenn ihr von Zombies umzingelt seid und euch etwas Platz verschaffen wollt. Und wenn das nicht reicht, dann könnt ihr auch voll einen auf Hulk machen und den Zs dabei zusehen, wie sie durch die Flammen kriechen müssen, um zu euch zu gelangen.

Bleibt nur noch zu sagen: „Bis zum 21.April in HELL-A!“ Ihr könnt das Spiel ab sofort im PlayStation Store vorbestellen.

Wir sind schon gespannt, welche Kombinationen ihr euch ausdenkt, Schlächter.