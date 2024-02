Dead Island – Riptide Definitive Edition derzeit gratis auf Steam

PC 360 XOne PS3 PS4 Linux

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem das Zombiegemetzel Dead Island 2 ein Jahr exklusiv im Epic Games Store zu erwerben war, könnt ihr das Spiel ab dem 22. April 2024 auch auf Steam erstehen.

Vermutlich ist das Grund, weshalb ihr derzeit Dead Island in der verbesserten Riptide Definitive Edition auf der Vertriebsplattform Steam kostenfrei eurer Sammlung hinzufügen könnt. Aufbauend zur ursprünglichen Fassung von Dead Island beinhaltet diese Stand-Alone-Edition alle veröffentlichten DLCs sowie eine verbesserte HD-Grafik, neue Spielmodelle und ein fotorealistisches Lichtsystem mit physikalischem Shading.

Wer Interesse an dem Spiel hat, sollte nicht zu lange mit der Übernahme in seine Spielesammlung warten, denn die Gratisaktion endet bereits am 15. Februar 2024 um 17.00 Uhr.