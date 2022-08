Dead Island 2 Preview

Teaser Dead Island 2 lebt! Plaion lud zum Anspiel-Event, auf dem wir mit Lötkolben-Axt, Elektroklauen und Co. Zombie-Geschnetzeltes produzierten – das hinterließ nicht nur wegen dem Gore-Faktor Eindruck.

Dying Light-Spielen ( 2014 wurde Dead Island 2 erstmals angekündigt. Techland, der Entwickler des hierzulande indizierten Vorgängers, war nicht beteiligt, sondern widmete sich den-Spielen ( Dying Light 2 im Test, Note 7.5 ). War zunächst das Studio Yager mit Dead Island 2 betraut, wechselte das Projekt zunächst zu Sumo Digital und schließlich zu Dambuster Studios. Nach vielen Jahren der Funkstille luden nun Plaion und Dambusters in ein Diner im Stadtteil Camden in London. Blutige Fuß- und Handabdrücke waren am Veranstaltungsort noch das Harmloseste an der Raumverzierung die auch mit abgetrennten Händen auf Tischen und Leichenpuppen auf Sitzbänken aufwartete. Das Versprechen: Es wird blutig! Das sollte die erste spielbare Version von Dead Island 2 auf den ebenfalls an der Location verteilten PCs auch einhalten. Das ist jedoch nicht die einzige Qualität der Ego-Action.

Das Team hat laut eigener Angabe die Entwicklung zum großten Teil wieder von vorn begonnen. Was aber aus den vorigen Versionen erhalten blieb, war Los Angeles als Setting. Da passt der Titel nicht mehr so ganz. Im ersten Teil wurden noch vier Überlebende von einer Zombieplage auf einer tropischen Insel mit einem Urlaubs-Resort und kleinen Städtchen überrascht. Als verbindendes Element dazu wird Los Angeles in Teil 2 nun als “verlorenes Paradies” in Szene gesetzt.



Diese Preview verrät, wie die Entwickler dem nicht tot zu kriegenden Setting der Zombie-Apokalypse ihren Stempel aufdrücken wollen und weshalb die Kämpfe mit Eigenbau-Speer, Lötkolbenaxt, Stachelrohrzange und Co. Lust auf mehr machten.

Der Abschnitt der PC-Demo begann an diesem Strand von Santa Monica – allerdings bei Nacht.

Immer fest drauf

Zu Beginn von Dead Island 2 entscheidet ihr euch für einen von sechs spielbaren Charakteren. Die Demo wirft mich ungefähr in der Mitte der Kampagne auf den Strand von Santa Monica. Die Lichter eines Riesenrads am nahen Pier von Santa Monica spiegeln sich im dunklen Meer, dessen Wellen neben mir an den Strand branden. Dieser Rummelattraktion sollte ich später ganz nahe kommen.



Als erstes öffne ich mein Waffenrad – ich wurde großzügig ausgestattet, alle acht Plätze sind belegt mit Tötungswerkzeugen wie einem schweren Hammer oder einem halbautomatischen Erste lebende Tote wanken heran, an denen ich mein Arsenal ausprobiere. Ich teile entweder leichte Schläge aus oder lade schwere Hiebe auf. Halte ich den linken Schulterknopf gedrückt, mit dem ich mit Schusswaffen über Kimme und Korn ziele, mache ich die Waffe zum Wurf bereit, wofür mein aus Metallteilen zusammengelöteter Speer sich besser eignete als ein Katana. Es gibt keine besonderen Angriffe für einen Schlag nach einem Ausweichsschritt oder aus dem Sprint heraus. Dafür könnt ihr Gegner umwerfen, wenn ihr im Sprint die Ducken-Taste drückt und so über den Boden rutscht. Eine letzte Sonderaktion entdeckte ich erst als mir ein Mitglied von Dambuster über die Schulter schaute: In der Luft die Tritt-Taste zu drücken löst einen Sprungtritt aus. In Dead Island 2 geht es also nicht darum, bestimmte Schlagkombos zu lernen, das Draufhauen gestaltet sich simpel, aber durch die Moves wie den Sprungtritt, Spezial-Granaten (die sich nach einem Cooldown wieder aufladen, also eher Skills gleichen) und die unterschiedlichen Angrifssanimationen je nach Waffentyp sorgen für ausreichend Abwechslung.

Fleischwunde

Die Meinungen zum nächsten Spielbestandteil werden auseinandergehen: Ähnlich wie im ersten Teil könnt ihr den Feinden die Gliedmaßen abschlagen und eure Angriffe erzeugen fiese Wunden an der Stelle, an denen sie die fauligen Leiber treffen. Dead Island 2 steigert sich hier weiter in blutige Details hinein. Einem zu Boden gegangenen Unoten hängt der Augapfel aus dem Gesicht. Als ein per Lötkolben-Axt um seine Beine erleichterter Feind brennend zu Boden geht, löse ich einen Finisher aus, worauf Amy mit ihrer Sport-Beinprothese dessen Kopf zertritt. Als ich den Revolver zücke und einem Zombie eine Kugel in die Gammelrübe verpasse, wird der von der Wucht des Treffers herumgerissen und etwas fleischiges fliegt weg. Als er sich umdreht, erkenne ich an der blankgelegten Knochenvisage: Was da wegflog, war sein Gesicht! Manchen ekelt es bei diesen Worten vielleicht, ich musste an dieser Stelle ehrlich gesagt Lachen vor Unglauben.

Dambuster Studios haben nicht vor, bekannte Eckpunkte von Zombie-Geschichten wieder abzuspulen. In ihrer Welt sollt ihr euch nicht wie Überlebende am Ende der Welt fühlen, sondern wie Zombie-Jäger. In der Erzählung sind nicht bösartige andere Menschen die wahre Bedrohung, der einzige Feind sind die wandeldenden Toten und die Entwickler bauen darauf, dass bei diesem Feind-Typ jedes Mitgefühl, jede Hemmungen ablegen. So weidet sich Dead Island 2 in seiner geradlinigen Stumpfheit am blutigen Handwerk der Zombie-Vernichtung. Dafür wurde mit F.L.E.S.H. ein eigenes prozedurales “Zerstörungs”-System entwickelt. Als ich einer Dame mit Schlabber-Top mit Krallen zuleibe rücke, ist der Stoff danach in Streifen gerissen und auch über die Haut am Oberkörper ziehen sich fiese Schnitte. Natürlich hat die Erkennung der Trefferzonen Grenzen, es wird nicht im Detail simuliert, wie meine Klingen Risse in der Oberkleidung erzeugen, sondern das Objekt (oder der Körper) erhält in etwa passende Risse, dennoch wirken solche Details in der Praxis eindrucksvoll.