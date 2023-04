PM: Dead Island 2: Die Hölle auf Erden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jetzt ist sie also da, die Zombie-Apokalypse: Nach einem Ausbruch der teuflischen Seuche, die Tote auferstehen und hungrig nach Menschenfleisch werden lässt, hat sich das Militär aus dem Krisengebiet zurückgezogen und Kalifornien kurzerhand von der Außenwelt abgeriegelt. Auf einem der letzten Flüge aus der Quarantänezone stürzt ein Flugzeug ab und ihr müsst euch als einer der wenigen Überlebenden einen Weg quer durch das von Zombies überrannte Los Angeles kämpfen, um euch in Sicherheit zu bringen. Und dabei ist euch jedes Mittel recht.

Bevor ihr euch aber aufmacht, wählt ihr zunächst euren Protagonisten aus, mit dem ihr die nächsten Tage und Wochen mit blutigen Metzeleien verbringen wollt. Zur Auswahl stehen euch mit Amy, Ryan, Dani, Carla, Bruno und Jacob gleich sechs sogenannte Schlächter, die zwar alle immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben, sich aber in ihren Eigenschaften erheblich unterscheiden. So teilt der selbstbewusste Bruno zwar maximalen Schaden aus, kann aber kaum etwas einstecken oder ihr wählt vielleicht Dani, die mit perfekter Ausdauer glänzt, dafür aber eine extrem niedrige Regenerationsfähigkeit besitzt. Wählt weise, denn ein Wechsel des Hauptcharakters ist im laufenden Spiel nicht möglich. Auf jeden Fall bietet Dead Island 2 so einen hohen Wiederspielwert, denn jeder Schlächter hat seine eigene Hintergrundgeschichte und exklusive Fähigkeiten.

Kaum seid ihr dem Flugzeugwrack entstiegen und habt euch mit einem Medipack geheilt, begegnen euch die ersten Zombies. Die könnt ihr zwar mit brachialer Gewalt erlegen, werdet dabei aber gebissen. Statt zu einem vermoderten Monster zu mutieren, passiert vorerst nichts. Scheinbar seid ihr als einer der wenigen Menschen immun gegen das Virus, was die Aufmerksamkeit des Militärs und Wissenschaftler auf sich zieht, die euch nur zu gerne ganz genau untersuchen wollen. Ob ihr jetzt die letzte Rettung der Menschheit seid oder das Virus euch doch noch erwischt, das erfahrt ihr in den abwechslungsreichen Missionen der spannend inszenierten Hauptstory.

Beverly Hills, Bel Air, Santa Monica Pier: In Dead Island 2 erkundet ihr die bekannten Schauplätze von Los Angeles, in denen ihr euch frei bewegen könnt. Das Zombie-Schlachtfest bietet zwar keine zusammenhängende Open World, aber die einzelnen Areale sind jeweils eine riesige Sandbox, in der ihr nach Lust und Laune Zombies abschlachten und abwechslungsreiche Nebenmissionen absolvieren könnt.

Es lohnt sich den Pfad der Hauptgeschichte zu verlassen, denn wenn ihr beispielsweise einem stark gealterten Hollywoodstar dabei helft, die Zombies aus seinem Vorgarten zu vertreiben, oder einer Influencerin das perfekte Video für ihre Follower liefert, indem ihr Massen von Untoten möglichst kreativ aus dem Weg räumt, winken euch wertvolle Erfahrungspunkte, neue Fähigkeiten und besonders mächtige Waffen. An Abwechslung mangelt es dabei garantiert nicht, denn ihr schleicht nicht nur durch die Villen der Superreichen und Superschönen, sondern bekommt es in einem Hotel mit einer sehr männlichen und sehr untoten Braut zu tun oder legt euch an einem Filmset mit dem verstorbenen Hauptdarsteller an.

Allzu schreckhaft solltet ihr aber nicht sein, denn die Entwickler der Dambuster Studios geizen nicht mit Jump Scares und fies zerfallenen Zombiefratzen, die direkt vor eurem Gesicht auftauchen. Hinter jeder Tür könnte euch ein Zombie anspringen und wenn brennende Untote auf euch zugestürmt kommen oder ein Schreier euch mit seinem Gebrüll lähmt, dann wird es ganz schön gruselig. Es kann also nicht schaden, sich die Umgebung erst einmal genauer anzuschauen, bevor ihr euch ins Getümmel stürzt. Seid ihr von Zombies umzingelt, die besonders gerne in Horden auftreten, dann haucht ihr schnell euer virtuelles Leben aus. Meistens ist das kein großer Zeitverlust, in einigen Missionen müsst ihr aber schon mal von vorne anfangen.

Ein guter Tipp: Wenn ihr irgendwo Wasser- und Benzinkanister, Batterien, funkensprühende Stromleitungen oder giftigen Schleim findet, könnt ihr gleich mehrere Monster mit einer Klappe schlagen. Eine Stromleitung im Pool grillt die Untoten darin, Benzin auf einem Feuer sorgt dafür, dass bald die halbe Straße in Flammen steht und Zombies grillt oder ihr lockt die Gegner in Giftpfützen. Passt bei solchen Aktionen aber gut auf, sonst nehmt ihr natürlich auch Schaden.

Was wäre ein schön blutiges Gemetzel, bei dem ihr Zombies bis auf die Knochen filetiert oder die Extremitäten abtrennt, ohne ein entsprechendes Waffenarsenal. Und genau das bekommt ihr in Dead Island 2: Von einfachen Knüppeln, Baseballschlägern, Küchenmessern oder Gerüststangen bis hin zu besonders schlagkräftigen Spezialwaffen wie Katana, Offizierssäbel, Scharfschützengewehr oder Metallklauen, findet ihr reichlich Schlag- und Schusswaffen, mit denen ihr kurzen Prozess mit der Plage macht. Hinzu kommen noch Wurfgeschosse und Fallen. Allerdings nutzen sich eure tödlichen Werkzeuge mit der Zeit ab und werden unbrauchbar.

An Werkbänken lassen sich Waffen reparieren oder ihr rüstet auf und verbraucht aufgesammelte Ressourcen, um ein besonders nützliches Tötungsinstrument aufzuwerten und beispielsweise mit Strom- oder Feuermodifikationen zu verbessern. Die dazu notwendigen Baupläne findet ihr während der Hauptmissionen oder wenn ihr Nebenaufgaben erfüllt.

Wenn ihr genug Erfahrungspunkte gesammelt habt, steigt ihr im Level auf und erhaltet automatisch mehr Lebensenergie. Außerdem findet ihr immer stärkere Waffen, je weiter ihr fortschreitet. Um die immer gefährlicher werdenden Zombies zu besiegen, müsst ihr aber unbedingt eure Fähigkeiten verbessern. Dazu haben sich die Entwickler ein cleveres Tarotkarten-System ausgedacht, mit dem ihr euren Schlächter individuell zum Superschlächter entwickelt. Je nach bevorzugtem Spielstil kombiniert ihr die erspielten Karten aus den Kategorien Fertigkeiten, Überlebender und Schlächter und verstärkt so besonders den Angriff oder die Verteidigung. Mit Numen gibt es übrigens noch eine vierte Kategorie, deren Vorteile wir euch aber nicht spoilern wollen.

Schaut euch unbedingt auch die umfangreiche Video-Vorschau von Inside PlayStation zu dem Zombie-Schnetzler Dead Island 2 an. Werdet ihr euch alleine durch HELL-A kämpfen oder kooperativ mit bis zu drei Schlächtern die Welt von den Zombies befreien?