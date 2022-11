Deus Ex: Angeblich neuer Teil bei Eidos Montreal in Entwicklung

Parallel Schließung von Hitman-Go-Studio

Wie Jason Schreier für Bloomberg berichtet, soll beim Entwickler Eidos Montreal nach der Übernahme durch Embracer nun ein neuer Teil der futuristischen RPG-Reihe Deus Ex entstehen. Dasselbe Studio zeichnete verantwortlich für das 2011 erschienene Deus Ex - Human Revolution und Deux Ex - Mankind Divided aus dem Jahr 2016, die beide auf dem ursprünglichen Klassiker von Warren Spector aufbauen, deren Storys aber zeitlich vor den Abenteuern von J. C. Denton angesiedelt sind und als neuen Protagonisten den Cyborg wider Willen Adam Jensen einführen.

Das Projekt befinde sich noch in einem sehr frühen Stadium, so Schreier. Daneben befinde sich eine ganz neue Marke bei Eidos Montreal in Entwicklung und es bestehe eine Co-Entwicklungs-Partnerschaft mit Microsoft, die mehrere Marken umfasse, darunter Fable. Andererseits sei ein unangekündigtes Projekt eingestampft worden, das von Stranger Things inspiriert gewesen sei.

Daneben schließe Embracer aber auch einen Teil der von Square Enix aufgekauften Studios-Strukturen. Konkret gehen bei der bestehenden Publishing-Qualitätssicherung sowie beim ehemaligen Square Enix Montreal die Lichter aus, das sich erst vor wenigen Wochen in Onoma umbenannt hatte und für die Logik-Titel Hitman Go, Lara Croft Go und Deus Ex Go bekannt war. Ein Teil der Belegschaft von Onoma soll bei Eidos Montreal eine neue Position finden.