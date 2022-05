Embracer Group kauft Eidos Montréal und Crystal Dynamics [U]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Shadow of the Tomb Raider ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Shadow of the Tomb Raider ab 15,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update: Ergänzt um die Stellungnahme Square Enix'

Die Embracer Group, Muttergesellschaft von unter anderem THQ Nordic, gab heute bekannt, dass sie Studios und „weitere Assets“ von Square Enix Holding für 300 Millionen US-Dollar erwirbt. Neben den kanadischen Niederlassungen von Eidos Montréal und Square Enix Montréal wird auch Crystal Dynamics in den Konzern integriert. Betroffen sind rund 1100 Mitarbeiter an acht Standorten.

Neben den Studios wechseln auch 50 IPs (grob: Markenrechte an Spielen) den Besitzer, darunter einige Hochkaräter wie Tomb Raider, dessen neuer Teil bereits in Arbeit ist, Deus Ex oder Thief. Die Studios sollen an ihren bisherigen Projekten weiterarbeiten. Laut Embracer unterstreicht die Akquisition den Anspruch in den Markt der AAA-Singleplayer-Spiele zu wachsen.

Square Enix hingegen möchte das gewonnene Kapital in "Zukunftsmärkte" investieren, genannt werden hier Blockchain, Cloud und künstliche Intelligenz. Das internationale Publishing soll zukünftig stärker von der Zentrale in Tokyo gesteuert werden.