Eidos Montreal streicht 97 Stellen // Angeblich neues Deus Ex eingestellt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie Entwickler Eidos Montreal auf Social-Media-Plattformen bekannt gab, werden 97 Angestellte in den Bereichen Entwicklung, Administration und Support-Service entlassen. Als Gründe dafür werden genannt "der globale ökonomische Kontext, die Herausforderungen unserer Branche und die von Embracer angekündigten Restrukturierungen".

Wie der gut vernetzte Spielebranchen-Reporter Jason Schreier für Bloomberg berichtet, seien Entwicklerinnen und Entwickler betroffen, bei deren Projekt nun der Stecker gezogen wurde. Bei diesem Projekt soll es sich um einen neuen Teil der legendären Cyberpunk-Reihe Deus Ex gehandelt haben, der sich seit zwei Jahren in Entwicklung befand. Eidos Montreal belebte das Universum mit Deus Ex - Human Revolution wieder und ließ 2016 dessen Fortsetzung Deus Ex - Mankind Divided folgen. Die Handlung um den Cyborg wider Willen Adam Jensen in Mankind Divided endete dabei mit einem Cliffhanger.

Der jüngste Titel des Studios ist Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test) aus dem Jahr 2021. Das andere aktuelle Projekt, auf das sich Eidos Montreal nun konzentriere, baue laut Schreiers Informationen nicht auf einer bestehenden Marke auf, sondern wird ein ganz neues Spiel.