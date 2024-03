Deus Ex - Mankind Divided kostenlos im Epic Games Store

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nach eher kleineren Indie-Titeln, wie dem Top-Down-Shooter Astro Duel 2 in der Vorwoche, packt Epic beim aktuellen Gratisspiel ein besonderes Schmankerl aus. Mit Deus Ex - Mankind Divided könnt ihr euch den vierten Teil der Deus Ex-Reihe kostenlos holen.

Deus Ex - Mankind Divided beginnt zwei Jahre nach dem Ende des Vorgängers Deus Ex - Human Revolution. In dem dystopischen Action-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle von Adam Jensen, einem Agenten der einer Verschwörung nachgeht, die das ohnehin schon fragile Gleichgewicht zwischen normalen Menschen und Augmentierten stören und die Welt ins Chaos stürzen könnte. Die offene Spielwelt stellt es euch oft frei wie ihr Missionen erfüllen wollt, sei es durch Schleichen, Hacken oder Kämpfen. Im GamersGlobal-Test vergab Christoph Vent 8.5 Punkte und lobte das ausgefeilte Spieluniversum mit seiner spannender Story. Einen Eindruck vom Spiel vermittelt unser Preview-Video am Ende der News. Wer mehr sehen möchte, dem sei das 27-teilige Lets Play von Benjamin Braun ans Herz gelegt.

Deus Ex - Mankind Divided ist bis zu 21.3.2024 kostenlos im Epic Games Store erhältlich.