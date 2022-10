PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 24. bis zum 28. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Garbage Pail Kids: Mad Mike and the Quest for Stale Gum – 25. Oktober

Die Garbage Pail Kids sind zurück in diesem lange verschollenen, brandneuen Jump’n’Run-Abenteuerspiel. Mit vier spielbaren Charakteren, sechs geheimnisvollen Levels und einem Sammelkartensystem ist Garbage Pail Kids: Mad Mike and the Quest for Stale Gum eine Rückbesinnung auf die goldene Ära der 80er-Jahre-Spiele.

Miraculous: Rise of the Sphinx – 25. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery

Ein episches Abenteuer erwartet Dich! Tauche ein in eine originelle “Miraculous Ladybug”-Geschichte, in der Du die Kontrolle über die Lieblingsheld*innen Ladybug und Cat Noir übernimmst. Du begegnest bekannten Bösewichten wie Hawk Moth, Gamer, Weredad und Mr. Pigeon, aber auch einigen neuen Feind*innen! Erkunde als Marinette und Adrien die Straßen von Paris und entdecke die Geschichte hinter ihren Alter Egos.

Mount & Blade II: Bannerlord – 25. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery

Die Hörner ertönen, die Raben versammeln sich. Ein Imperium wird von einem Bürgerkrieg zerrissen. Jenseits seiner Grenzen erheben sich neue Königreiche. Gurte Dein Schwert, ziehe Deine Rüstung an, rufe Deine Anhänger*innen und reite los, um auf den Schlachtfeldern Calradias Ruhm zu erlangen. Du begibst Dich auf ein episches Abenteuer in einer fiktiven Sandbox des finsteren Mittelalters, die Strategie und Action-RPG-Gameplay kombiniert.

Escape String – 26. Oktober

In diesem 2D-Puzzlespiel schlüpfst Du in die Rolle eines kleinen humanoiden Roboters, der in den Trümmern einer Mülldeponie einer großen Fabrik aufgewacht ist. Deine Aufgabe ist es, die große Fabrik zu erkunden, um herauszufinden, wer er und sein mysteriöser Helfer sind. Du gibst Bewegungsbefehle ein, wenn es an der Zeit ist zu springen, sich zu ducken und mehr.

Last Beat Enhanced – 26. Oktober

Besiege die Mad Stroke-Gangs, allein oder mit einem*einer Freund*in! Schlage und trete Dir den Weg frei, um Deine Feind*innen zu besiegen. Genieße Spezialschüsse, rase mit Deinem Motorrad mit voller Geschwindigkeit durch die Bonuslevel, verdiene Geld und schalte zusätzliche Charaktere und geheime Bilder frei. Wenn Du es nicht durch die schwierigsten Level schaffst, steht Dir eine Vielzahl von Upgrades zur Verfügung.

Temple of Horror – 26. Oktober – Xbox One X Enhanced

Deine Seele ist im Tempel des Grauens gefangen. Es ist ein unwirklicher Ort, gefüllt mit bösen Monstern, verlorenen, umherirrenden Seelen und vergessenem Bösen. Sie alle versuchen, sich einen Weg aus dem Tempel zu bahnen. Entkomme den gefährlichen Wesen, die in der Dunkelheit lauern, weiche unzähligen tödlichen Fallen aus und lüfte langsam ein düsteres Geheimnis.

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27. Oktober – PC Game Pass

Ab Tag 1 im PC Game Pass: Spiele als Froschdetektiv in drei lustigen Krimis! Das Finden von Hinweisen und das Befragen von Verdächtigen gehört für einen so erfahrenen Frosch einfach zum Job dazu. Frog Detective: The Entire Mysteryist eine Sammlung aller drei Froschdetektiv-Fälle.

Gunfire Reborn – 27. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass

Gunfire Reborn ist ein Level-basiertes Abenteuerspiel mit FPS-, Roguelite- und RPG-Elementen. Du steuerst einzigartige Held*innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, bewegst Dich durch prozedural generierte Level und sammelst jede Menge Waffen. Gunfire Reborn spielst Du alleine oder kooperativ mit bis zu drei anderen Spieler*innen. Erhältlich über Cloud, auf Konsole und PC.

Robotry! – 27. Oktober

In diesem physikbasierten Plattformer musst Du springen, klettern und Parcours absolvieren, indem Du jedes Bein eines verwirrten Baby-Roboters steuerst. Du entwickelst Dich im Story-Modus von einem Kleinkind zu einem*einer Purzelbaum schlagenden Akrobat*in oder Du teilst einen mehrbeinigen Roboter mit Deinen Freund*innen, um noch mehr Chaos zu stiften!

Saturnalia – 27. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery

In diesem Third-Person-Roguelite-Horror-Abenteuer schlüpfst Du in die Rolle von vier Charakteren und erlebst eine generationsübergreifende Geschichte rund um die gespenstischen Traditionen eines alten Dorfes in Sardinien, Italien. Die Region des Dorfes ist mit einzigartiger Folklore verbunden, das Dorf selbst ist ein ausgeklügeltes Labyrinth, in dem es keinen einzigen Durchgang gibt. Der Clou: Die Geheimnisse des Spiels erkundest Du weitgehend ohne Anleitung und löst sie.

Signalis – Oktober 27

Ab Tag 1 im Game Pass: Erwache aus Deinem Schlummer und erkunde mit der Technikerin-Replika namens Elster eine surreale Retro-Tech-Welt. Hierbei bist Du auf der Suche nach Deinem verlorenen Partner und Deinen verlorenen Träumen. Entdecke furchterregende Geheimnisse, herausfordernde Rätsel und albtraumhafte Kreaturen in einem spannenden und melancholischen Erlebnis aus kosmischem Grauen und klassischem psychologischem Survival-Horror.

Star Ocean the Divine Force – 27. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery

Du erlebst die neue und aktualisierte Welt von Star Ocean, erkundest weitläufige Orte in 3D und nimmst an Kämpfen mit einem einzigartigen und spannenden Action-Kampfsystem teil. Egal, ob Du herumfliegst und die Felswände und Dächer von Gebäuden in der Stadt erkundest oder von Klippen springst, um nahtlos in Kämpfe einzutreten – in diesem Titel hast Du mehr Freiheit als je zuvor. Du möchtest reinschnuppern? Dann schau Dir die Star Ocean the Devine Force Demo im Xbox Store an.

Call of Duty: Modern Warfare II – 28. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery

Call of Duty: Modern Warfare II versetzt Dich in einen noch nie dagewesenen globalen Konflikt, der die Rückkehr der kultigen Operators der Task Force 141 beinhaltet. Das Spiel bietet ein hochmodernes Gameplay mit völlig neuer Waffenhandhabung, ein fortschrittliches KI-System, einen neuen Gunsmith und eine Reihe weiterer Gameplay- und Grafikinnovationen, die das Franchise auf ein neues Niveau heben. Spiele die Kampagne jetzt mit der Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition, die Early Access, Operators, Skins, Blueprints und den Season 1 Battle Pass mit 50 Tier Skips enthält.

Charon’s Staircase – 28. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Windows

Du spielst den Agenten Desmond, der im Auftrag des Ministeriums geheime Dokumente aus dem Oack Grove-Anwesen beschaffen und vernichten soll – in diesen Dokumenten werden die schrecklichen Vorgänge der Vergangenheit aufgezeigt. Deine Reise führt Dich jedoch zu einer unangenehmen und grausamen Entdeckung: Projekt Alpha.

Commander Keen in Keen Dreams Definitive Edition – 28. Oktober

Commander Keen ist zurück. In der modernisierten Definitive Edition der verlorenen Episode “Keen Dream” muss er einen bösen Alptraum über böses Gemüse abwehren. Die Definitive Edition bietet volle Widescreen-Unterstützung, 12 brandneue Levels – doppelt so lang wie das Original von 1990 – und eine komplette Musikuntermalung. Die Spielstruktur wurde überarbeitet, um das Spiel zu einem moderneren Erlebnis zu machen, ohne dabei den Charme des Originals zu verlieren!

Live by the Sword: Tactics – 28. Oktober

Live by the Sword: Tactics ist ein taktisches Rollenspiel der alten Schule mit modernen Gameplay-Ideen. Du steuerst nach dem Untergang des Landes zwei Brüder, die das Königreich durchqueren müssen, um zu verhindern, dass es in die Dunkelheit des Konflikts zurückfällt.

Last Days of Lazarus – 28. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S

Last Days of Lazarus spielt in einem postsowjetischen Osteuropa und erzählt die Geschichte eines verstörten Mannes, der nach dem Tod seiner Mutter in das Haus seiner Kindheit zurückkehrt, um einige Zeit mit seiner Schwester Ljudmila zu verbringen. Doch während das Land um ihn herum auseinanderzufallen scheint, tut es auch die Realität selbst. Eine Reihe unerklärlicher Ereignisse führt ihn auf die Suche nach mehr Informationen über die verstörende Vergangenheit seiner Familie.

Silenced: Das Haus – 28. Oktober – Optimiert für Xbox Series X|S

Wir kennen einen großartigen Ort, um der Hektik der Stadt und der täglichen Routine zu entkommen. Wir versprechen eine einzigartige Erfahrung des Grauens und der Verzweiflung… natürlich nur, wenn Du am Leben bleibst. Überlebe die Nacht in einem alten, verlassenen Haus und führe ein altes Ritual durch, um rachsüchtige Geister loszuwerden.