PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 17. bis zum 21. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

17. Oktober – Kovox Pitch Dieses Rhythmus-Baseballspiel verbindet eine spannende Geschichte mit Post-Punk-Musik. Im 2,5D-Titel wechselst Du zwischen zwei Linien und schlägst erfolgreich Bälle mit einem Baseballschläger. Auf Dich wartet ein Story-Modus, verschiedene Herausforderungen und ein Free Play-Modus.

17. Oktober – Them’s Fightin’ Herd

Smart Delivery – In diesem 2D-Kampfspiel wartet eine Reihe liebenswerter Tiere auf Dich, die von der gefeierten Cartoon-Produzentin Lauren Faust entworfen wurden. Doch hinter der niedlichen und knuddeligen Oberfläche verbirgt sich bitterer Ernst! Sei gespannt auf optimierte Kämpfe, den Story-Modus, lokalen Kampf, Online-Matchmaking und vieles mehr.

18. Oktober – Ghostbusters: Spirits Unleashed

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Multiplayer-Spiel für alle Skill-Level. Vier Ghostbusters mit Protonenpacks versuchen in asymmetrischen Multiplayer-Kämpfen (online oder offline) einen Geist zu fangen, der an einzigartigen Orten spukt. Mit jedem Fortschritt schaltest Du Kosmetika und Upgrades für Ghostbusters und Geister frei und optimierst so Dein Spielerlebnis.

18. Oktober – A Plague Tale: Requiem

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass / PC Game Pass – Ab Tag 1 im Game Pass: In dieser direkten Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence begibst Du Dich auf eine herzzerreißende Reise in eine brutale, atemberaubende Welt. Dort zahlst Du den Preis für die Rettung derer, die Du liebst, in einem verzweifelten Kampf ums Überleben. Kämpfe aus dem Schatten heraus oder bediene Dich einer Vielzahl von Waffen, Werkzeugen und unheimlichen Kräften.

18. Oktober – The Sims 4

Free to Play – Ab dem 18. Oktober 2022 steht das Basisspiel von Die Sims 4 als kostenloser Download für Xbox Series X|S und Xbox One zur Verfügung. Entwirf fantastische Häuser, erwecke einzigartige Sims zum Leben und lass Deiner Kreativität freien Lauf. Wirf für den Einstieg einfach einen Blick auf diese fünf Gründe, warum Du Die Sims 4 spielen solltest!

19. Oktober – 41 Hours Manipuliere Zeit und Raum in einem Ego-Shooter, der moderne Waffen und fortschrittliche Technologie miteinander verbindet. Du schlüpfst in die Rolle von Ethan, einem arbeitswütigen Wissenschaftler und fähigen Feldkämpfer auf der Suche nach seiner lang vermissten Frau. 41 Hours ist ein cineastisches Ego-Abenteuer, das von intensiven Schießereien und fortschrittlicher sowie außerirdischer Technologie lebt.

19. Oktober – The Last Hero of Nostalgaia

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – The Last Hero of Nostalgaia ist ein satirisches Action-Adventure, mit einer düsteren Geschichte in einer unglaublich reichhaltigen und komplexen Welt. Als der hässlichste verpixelte Held, der je in Nostalgaia aufgetaucht ist, musst Du Dich durch eine Armee von hirnlosen Bewohner*innen kämpfen, während Du von einem zynischen Erzähler verhöhnt wirst, der Deine Existenz verachtet.

19. Oktober – WW2: Bunker Simulator

Du bist ein amerikanischer Soldat, der einen deutschen Bunker in der Normandie einnimmt. Dein Ziel: Bleib am Leben und verteidige den Bunker um jeden Preis. Du erfüllst Deine Missionen, kochst und schießt, suchst nach Medikamenten, Munition und Nahrung – nur so gelingt Dir in diesem Mix aus FPS und Simulator das Überleben.

20. Oktober – Doomed To Hell

Dieser actiongeladene, roguelike-ähnliche Top-Down-Shooter macht verdammt viel Spaß! Du spielst als Rose, und obwohl Du gestorben bist, fängt Dein Abenteuer gerade erst an. Kämpfe Dich aus der Hölle durch Horden von Monstern, erkunde mehrere Biome, stelle Dich mächtigen Bossen, sammle so viel Beute wie möglich und verbessere Deine Waffen.

20. Oktober – Gas Station Simulator

Im Gas Station Simulator geht es darum, eine Tankstelle an einem Highway mitten in der Wüste zu renovieren, zu erweitern und zu betreiben. Dabei steht es Dir frei, wie Du Dein Unternehmen führen und mit Druck umgehen möchtest.

20. Oktober – Jackbox Party Pack 9

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Rette die nächste Party mit Freund*innen oder Familie! Auf Dich warten fünf witzige neue Spiele in einem Party-Pack: das Quiz-Bluffspiel Fibbage 4, der Team-Sortier-Test Quixort, die magische Witz-Auktion Junktopia, das alberne Ratespiel Nonsensory und das anzügliche Reality-TV-Spiel Roomerang.

20. Oktober – JoJo Siwa: Worldwide Party

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du bist zur weltweiten Party von JoJo Siwa eingeladen! Spiele Dich in diesem Solo-Popstar-Abenteuer durch die rhythmische Welt von JoJo Siwa, während sie durch ihre Fantasieländer reist.

20. Oktober – New Tales from the Borderlands – October 20

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In der vom Krieg zerrissenen Metropole Promethea schlüpfst Du in die Rolle von Anu, Octavio und Fran am schlimmsten Tag ihres Lebens. Du hilfst diesen drei liebenswerten Außenseiter*innen bei ihrem Versuch, die Welt zu verändern (und vielleicht sogar zu retten)! Es ist an der Zeit, sich gegen Ausbeutung und Konzerngier zu wehren und Chaos zu Deinem Geschäft zu machen.

20. Oktober – One True Hero

In diesem episches 3D-Platforming-Abenteuer schlüpfst Du in die Rolle eines jungen Helden, der nie gedacht hätte, dass er das Königreich retten könnte! Nimm ein magisches Schwert in die Hand und werde der einzige wahre Held, den die Stadt wirklich braucht!

20. Oktober – Park Story

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Entdecke handgefertigte Rätsel-Dungeons und stelle Dich Deinen Dämonen in Park Story, einer Neuinterpretation des klassischen Top-Down-Action-RPGs. Parker ist gefangen und muss Caim besiegen, um aus dem verwunschenen Mahagow Glen Country Park zu entkommen. Dabei hilft er freundlichen Geistern mit unerledigten Aufgaben und entschlüsselt die tiefsten Geheimnisse des Parks.

20. Oktober – Persona 5 Royal

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Game Pass / PC Game Pass – Bereite Dich auf das preisgekrönte Rollenspielerlebnis in dieser Definitive Edition von Persona 5 Royal vor, die eine Schatztruhe an herunterladbaren Inhalten enthält! Schlüpfe in die Maske des Jokers und schließe Dich den Phantom Thieves of Hearts an. Dort verübst Du große Raubzüge und dringst in die Köpfe der Korrupten ein, um sie zum Umdenken zu bewegen! Persona 5 Royal unterstützt außerdem Xbox Cloud Gaming mit fünf einzigartigen Touch-Control-Layouts, die auf Deine Aktivitäten im Spiel zugeschnitten sind.

20. Oktober – Phantom Abyss (Game Preview)

Xbox Game Pass / PC Game Pass – Dieses riesige asynchrone Multiplayer-Spiel versetzt Dich in prozedural generierte Tempel und stellt Dich vor die Aufgabe, die heiligen Reliquien zu bergen, die in tödlichen Kammern versteckt sind. Aber sei gewarnt, Du hast nur einen Versuch in jedem Tempel. Scheiterst Du oder gibst Dich mit einer minderwertigen Reliquie zufrieden, wirst Du den Tempel nie wieder sehen.

20. Oktober – Pnevmo-Capsula

Optimiert für Xbox Series X|S – Dieses Abenteuerspiel nimmt Dich mit in eine alternative und utopische Atompunk-Welt. Die Stadt ist durch ein einziges System aus Schienen, Gleisen und Rohren verbunden. Der kleinste Teil dieses bizarren Systems ist die mechanische Post, die von Karren auf kleinen Schienen zugestellt wird. Du schlüpfst in die Rolle eines dieser Karren, während Du Hindernisse, Barrieren, verschiedene Rätsel, Sackgassen und Labyrinthe überwinden musst.

20. Oktober – Shapeshooter

Dieser Titel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein On-Rail-Shooter, in dem Du Kolonien auf vier Planeten von kleinen Kreaturen, den Polygoneers, befreien musst.

20. Oktober – Tempus – Level Escape

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als letzte*r Bewohner*in von Tempus, einer kleinen Insel fernab der Zivilisation, führst Du ein ruhiges und sorgloses Leben. Eines Nachts ändert sich alles: Ein grelles Licht erscheint, das als Zeitreiseportal fungiert. Jetzt musst Du einen Weg finden, das Portal zu reaktivieren, damit Du in Deine eigene Zeit zurückreisen kannst und den Weg nach Hause findest.

21. Oktober – Aery – Last Day of Earth

Xbox One X Enhanced – In diesem Story-basierten 3D-Flug-Erkundungsspiel steuerst Du einen kleinen Vogel, der sich auf seiner gewaltfreien Reise durch Zeit, Raum und verschiedene Dimensionen befindet. Auf Deiner Reise entdeckst Du eine alternative Realität für Deinen Planeten. Genieße das Gefühl des Fliegens und spüre, wie der Wind durch Deine Federn streicht, während Du nach einer besseren Zukunft für alle suchst.

21. Oktober – Gotham Knights

Optimiert für Xbox Series X|S – Batman ist tot. Eine neue kriminelle Unterwelt hat die Straßen von Gotham City überschwemmt. Es liegt nun an der Batman-Familie – Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin – Gotham zu beschützen, den Bürger*innen Hoffnung und den Polizist*innen Disziplin zu geben. In diesem Open-World-Action-RPG lehrst Du Kriminellen das Fürchten und tauchst ein in ein dynamisches und interaktives Gotham City.