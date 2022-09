PM: Xbox auf der gamescom 2022: Das waren die Highlights (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die gamescom 2022 ist vorbei: Zeit für einen Rückblick auf die fünf ereignisreichen Tage. Nach drei langen Jahren Wartezeit konnten wir in Köln endlich wieder gemeinsam mit der Community zusammenkommen, feiern und vor allem zocken. Auf der Xbox Booth wurden nicht nur Fan-Lieblinge wie Grounded, Age of Empires IV, Microsoft Flight Simulator oder Sea of Thieves gespielt – es gab auch spannende Announcements, hochkarätige Gäste, exklusive Einblicke in kommende Titel und jede Menge coole Community-Aktionen. Für einen stilgerechten Einstieg sorgte zudem am Mittwoch das Xbox FanFest, das der Community einen unvergesslichen Abend bot. Du siehst: Auf der gamescom 2022 gab es ein Feuerwerk an Gaming-Highlights zu entdecken. Wir haben für Dich die wichtigsten News und Programmpunkte zum Nachlesen in einem Recap zusammengefasst.

Zum Messeauftakt, lud Xbox am Mittwochabend nach Messeschluss Fans zum großen Wiedersehen beim Xbox FanFest ein. Neben Essen und Trinken in gemeinschaftlicher Atmosphäre gab es exklusive Signierstunden von Entwickler*innen. Als besonderes Highlight warteten jede Menge Xbox Goodies auf die Fans. Auch Aaron Greenberg reiste für die erste gamescom seit zwei Jahren an und feierte gemeinsam mit den Fans die Gaming-Highlights der Messe. Die euphorische Stimmung auf dem FanFest bot den perfekten Einstieg für die kommenden Tage der gamescom. Auch für die Daheimgebliebenen hatte Xbox eine Überraschung parat: die virtuellen Meet & Greets am Freitag mit den Teams von Sea of Thieves und Park Beyond. Diese virtuellen Treffen waren die perfekte Gelegenheit, sich direkt mit Spieleentwickler*innen über ihre Spiele und ihre Erfahrungen in der Branche auszutauschen.

Our fans never cease to amaze me, our @xbox FanFest after hours here @gamescom has turned into a full blown sea shanty fest! Best fans in the world, thank you for filling our hearts with joy. ���‍♂️☠️� #Xboxgamescom @GMaxee @BrinaHatcher @AceyBongos @ChappersChapman pic.twitter.com/1GsZACGOoe

Am Fachbesucher*innen-Tag, besuchten uns Politiker*innen an unserem Stand. Namenhafte Politiker*innen wie Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst (CDU), Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner wurden von Aaron Greenberg, General Manager des Xbox Games Marketing, begrüßt. In ihrer Zeit am Booth lernten die Gäste viel über die gesteigerte Rolle von Videospielen innerhalb der Gesellschaft, hatten aber auch die Möglichkeit selbst einmal den Controller in die Hand zu nehmen. Gemeinsam mit Reha-Wissenschaftlerin Katrin Schäfer tauchten die Politiker*innen in die kleinen Welten des Hinterhofs von Grounded ein und stiegen gemeinsam mit Jörg Neumann, dem Head of Microsoft Flight Simulator, in den sonnigen Luftraum über Köln mit dem Microsoft Flight Simulator auf. Außerdem besuchten auch NRW-Familienministerin Josefine Paul und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Die Grünen) den Stand und probierten unter anderem den Xbox Adaptive Controller aus. Darüber hinaus besuchten eine Delegation aus Baden-Württemberg und diverse Stiftungen den Stand, um sich selbst ein Bild von Xbox‘ Rolle innerhalb der Gaming-Kultur zu machen.

We had the pleasure of hosting @MiKellner (German Secretary of State), @HendrikWuest (Minister President of North Rine-Westphalia State) & @HenrietteReker (Mayor of Cologne) at our @xbox @gamescom booth. Talked about positive impact gaming is having, accessibility, & played! pic.twitter.com/tll6xhZ4V7

Am Donnerstag lud Maxi Gräff, Integrated Marketing Lead Xbox DACH zum großen fünfstündigen Messe-Livestream ein und warf gemeinsam mit spannenden Gästen einen Blick auf die aktuellen und kommenden Spiele-Highlights von Xbox. Gemeinsam sprachen sie unter anderem über den Microsoft Flight Simulator, A Plague Tale: Requiem, High on Life, Planet of Lana, Pentiment und viele weitere heiß erwartete Spiele. Du hast den Livestream verpasst? Kein Problem, auf YouTube gibt es den Stream als VOD – inklusive Time Codes.

Doch nicht nur Entwickler*innen besuchten die Bühne der Xbox Booth. Über den gesamten Zeitraum der gamescom eroberten immer mehr bekannte Streamer*innen der deutschen Gamingszene die Bühne und stellten sich herausfordernden Streaming-Challenges. Mit ihrem Liveprogramm sorgten sie für unterhaltsame Schauwerte und teilten die fantastische Stimmung vor Ort mit allen Daheimgebliebenen, die sich über freigeschaltete Game Pass-Codes in den Challenges freuen konnten.

Heute starten wir mit @Vlesk & @BasoStream! �#Xboxgamescom pic.twitter.com/KtZR2N9pAd

Die gamescom war ein gewaltiges Highlight für Gamer*innen in ganz Deutschland. Um allen Fans gleichermaßen eine tolle Zeit auf der Xbox Booth zu ermöglichen, hat Team Xbox die Consumer Booth barrierefrei gestaltet. Neben Rollstuhlrampen in allen Bereichen, einem Rollstuhllift zur Bühne, einem besonderes niedrigflorigen Teppich, Dolmetscher*innen für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS), sensorischer Schutzausrüstung, Hinweisschildern für Menschen mit Arachnophobie und Xbox Adaptive Controllern waren auch die Mitarbeiter*innen geschult, und sorgten mit ihrem Here To Help-Service dafür, allen Besucher*innen dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.

Accessibility #xboxgamescom

�Wheelchair ramps

�Wheelchair stage lift

�Sign Language for booth visitors

�Adaptive Controller

�Sensory Protective Gear

�Spider Warning (Spider free hour + guided tour)

�Livestream in ASL, BSL, DGS + audio description@BrannonZ you are my hero pic.twitter.com/jNDLdRJB7Z

Nicht nur auf der Xbox Booth gab es jede Menge Programm. Zahlreiche Publisher nutzten die Messe, um neue und exklusive Details zu ihren kommenden Spielen zu teilen. Anbei findest Du eine Übersicht der relevantesten News für alle Xbox-Fans: