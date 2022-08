PM: Xbox All Access ab 30. August in der Schweiz (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei Xbox drehen sich alle Gedanken und Bemühungen um Dich als Spieler*in. Das Team arbeitet kontinuierlich an neuen Wegen, um Deine Gaming-Erfahrung noch besser zu gestalten. Jetzt erfolgt der nächste Schritt auf dieser fantastischen Reise: Xbox All Access – das All Inclusive-Paket für alle Gaming-Fans – ist nach dem erfolgreichen deutschen Start ab dem 30. August auch in der Schweiz verfügbar.

Xbox All Access enthält alles, was Du für das Gaming der nächsten Generation brauchst – von der Xbox-Konsole Deiner Wahl, bis hin zu einer großen Spieleauswahl aus über 100 Titeln ohne zusätzliche Kosten. Mit Xbox All Access entscheidest Du Dich für Xbox Series X oder Xbox Series S und erhältst zusätzlich einen Xbox Game Pass Ultimate. Darin enthalten ist EA Play, Xbox Live Gold und Zugang zu über 100 hochwertigen Spielen, die Du auf Konsole, PC oder via Cloud Gaming auf Smartphone, Tablet oder Browser auf PC spielst. Xbox All Access ist verfügbar ab CHF 24.90 monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Nach Ablauf der 24 Monate Xbox All Access behältst Du die Konsole selbstverständlich.

Xbox All Access ist ein einfacher Weg, um bei einem niedrigen monatlichen Preis und ohne zusätzliche Kosten bestmöglich vom großen Xbox-Angebot zu profitieren. Alle Einzelheiten findest Du hier auf der offiziellen Landingpage.

Mit Xbox All Access erlebst Du nicht nur Konsolen-Gaming der nächsten Generation, sondern hast auch Zugang zu mehr als 100 erstklassigen Spielen für Konsole, PC und dank Cloud Gaming (Beta) auch auf Android- und Apple-Mobilgeräte sowie im Browser über Edge, Chrome und Safari. Zusätzlich spielst Du neue Titel der Xbox Game Studios direkt am Veröffentlichungstag, inklusive Halo Infinite und Forza Horizon 5.

Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate erhalten zudem eine EA Play-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten. EA Play umfasst mehr als 60 Top-Spiele von EA wie FIFA 22, Titanfall 2 und Need for Speed Heat. Hinzu kommen Titel aus einigen der beliebtesten EA-Franchises wie Battlefield, Mass Effect, The Sims und Star Wars, exklusive Herausforderungen und Belohnungen im Spiel, spezielle Inhalte und vieles mehr.

