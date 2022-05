PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ein kurzer Comic-Strip klärt über die Hintergründe eurer Mission auf. Schade, dass nicht öfter und vor allem bei den Zwischensequenzen auf dieses Stilmittel zurückgegriffen wird.

Ein Titel für Metalheads?

Selbst mit mehreren Gegnern auf dem Bildschirm entwickelt das Geschehen keine Dynamik.

Mein Rat: Finger weg!

Eine verstörendere „Pommesgabel“ sah ich nie…

Fazit

Shoot-em-up für PC, Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Einzelspieler, Koop-Multiplayer

Nur für ganz Hartgesottene

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Metalheads legen lieber ein Kreator-Album ihrer Wahl auf, drehen den Volume-Regler auf Anschlag und spielen dabei The Binding of Isaac.

In der Welt vongeschah furchtbares: Der Gott Kuk hat die Metal-Gitarrengötter in Monster verwandelt, ihre nun verdorbenen Songs nehmen allen Metalheads die Leidenschaft und machen sie zu apathischen Geschöpfen. Wer kann Kuk noch stoppen? Natürlich ihr. Schließlich sind euer Gitarrenmeister, eure Bandmitglieder und sogar die Fans an das Böse verloren. Mit diesem kurzen und gelungenen Comic-Intro läutet der Titel eure Mission ein – und das war für mich auch schon das atmosphärische Highlight dieses Spiels.Im Grunde ist Metal Tales - Overkill ein Roguelite-Topdown-Shooter im Sinne der-Serie. Ihr betretet im jeweiligen zufallsgenerierten Areal diverse Räume und bekämpft dort alle Gegner. Ist das erfolgreich erledigt, öffnen sich die Türen zu weiteren Zimmern. Verliert ihr alle Lebenspunkte, ist der Run vorbei. Außerdem gibt es in jedem Gebiet einen Händler, bei dem ihr erbeutete Geldstücke gegen Items eintauscht, und kleinere Mini-Events. Um das Level erfolgreich abzuschließen und Zugang zum nächsten Gebiet zu erlangen, müsst ihr einen Zwischenboss mit besonders starken Attacken besiegen.In Metal Tales - Overkill haben die speziellen Gegenstände natürlich alle einen Bezug zur Musik im Allgemeinen und speziell zu Heavy Metal. Eure E-Gitarren, von denen es unterschiedliche Exemplare gibt, verschießen Projektile, Plektren und Gitarrensaiten unterstützen euch mit Spezialeffekten, mit einem Power Slide weicht ihr Geschossen aus. Durch das Erfüllen von Nebenaufgaben während eines Runs verdient ihr euch – Natürlich! – Pentagramm-Punkte, mit denen ihr Verbesserungen für kommende Runs freischaltet.Was nach einem verrückten Metal-Roguelite-Topdown-Shooter mit bescheuerter Story, aber großartigen Fan-Service klingt, hat sich für mich als Enttäuschung entpuppt. Metal Tales - Overkill lässt meiner Meinung alles vermissen, was ein gutes Roguelite ausmacht und gehört für mich in die Kategorie "Zeitverschwendung". Zwar erwarten euch Kämpfe gegen unterschiedliche Gegnertypen mit eigenen Angriffen, Spezial-Items und auch sterben werdet ihr einige Male. Es hakt aber beim Gameplay, das ist viel zu träge und lahm. Einzig der wummernde Metal-Soundtrack hat mich gut unterhalten.Die Wirkung der einzelnen Gitarren, Plektren und anderen Spezialgegenständen wurde mir häufig überhaupt nicht klar, mehrfach habe ich mich gefragt, wo ihr spielerischer Wert liegt. Es wirkt auf mich, als hätten die Entwickler sich vorgenommen, möglichst viele typische Elemente aus dem Roguelite-Baukasten zu verwursten. Dabei haben sie aber vergessen, sie zu einem Spiel zusammenfügen, dass man trotz häufigem Scheitern immer und immer wieder gerne von neuem startet.Dazu kommt, dass Metal Tales - Overkill grafisch insgesamt nicht besonders gut aussieht. Die Räume, die Modelle der Einrichtungsgegenstände, Feuerwände, Schädelhaufen und auch die Gegner sind wenig detailliert. Den Vogel schießen aber die Zwischensequenzen vor, nach und während den Bosskämpfen ab. Diese Szenen sind grafisch richtig schlecht und trüben den Gesamteindruck noch mehr. Warum wurden hier nicht ähnliche Clips wie für das Intro verwendet?Es ist nicht so, dass Metal Tales - Overkill keine guten Ideen hätte. Das Setting ist abgedreht und der Titel greift Heavy-Metal-Klischees und -Themes gelungen auf, ohne sie lächerlich zu machen. Dazu der tolle Soundtrack von echten Metal-Bands. Die sind zwar keine weltbekannten Truppen, verstehen ihr Handwerk aber. Leider lassen sich nur wenige der Songs im Extras-Menü abspielen. Schade...Für ein Roguelite empfinde ich Metal Tales- Overkill auch nicht als schwierig genug, meine Lebenspunkte habe ich größtenteils bei den Kämpfen gegen die Stage-Bosse eingebüßt. Diese überzeugen mit mehreren Phasen und verschiedenen Angriffen. Letztere sind stellenweise jedoch so wirr umgesetzt, dass ich ihnen nicht ausweichen konnte, obwohl ich wusste, was passieren wird. Da ich das (zweifelhafte) Glück hatte, in einem Run ein Item zu finden, das jeden Gegner mit einem Schuss erledigt – sogar die Gitarrengötter und den Oberboss Kuk – habe ich Metal Head - Overkill tatsächlich einmal erfolgreich beendet. Einen weiteren Durchgang werde ich mir jedoch nicht antun.