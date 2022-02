PC Switch XOne Linux MacOS

Das Fernkampfsystem ist selbsterklärend: Der weiße Punkt ist der Cursor und die rote schwankende Linie die wirkliche Schussbahn.

Ab in die Tiefe!

Kaum unten angekommen und schon kommen die Gegner.

Wo liegt der Horror?

Der rote Kreis zeigt die magnetische Verriegelung der Plattform an. Kurz den Kipplaster angefahren, zeigt sie ihre Wertlosigkeit. Der Aufprall setzt uns wieder ein Stück zurück

Fazit

Plattformer für PC

Einzel- und Mehrspieler (Splitscreen)

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Preis: 19,99 Euro (Steam)

In einem Satz: Wenn Kleinigkeiten ein mittelmäßiges Spiel versauen.

Eine Bergbau- und Forschungsstation 9.772 Meter unter dem Meeresspiegel, merkwürdige Anomalien und vor 681 Tage brach der Kontakt ab. Das Einmannstudio Cogwheel Software schickt uns los, um Überlebende zu retten und den Dingen auf den Grund zu gehen. Doch wo liegt der wahre Horror vonJe nach Mission kommt eure Spielfigur mit unterschiedlichen Gegenständen ins Level. Immer dabei sind eine Pistole und ein Greifhaken, aber auch mit Sprengstoff und Drohnen bahnt ihr euch euren Weg durch die Levels. Insgesamt können bis zu vier Spieler in die Tiefe steigen. Dabei wird getrennt zwischen Scout und Techniker. Ersterer ist der Hauptcharakter und bereitet den Weg und trägt die Gegenstände bei sich, während der Techniker nur eine Pistole als Gegenstand bei sich hat und hauptsächlich zum Bedienen schwerer Maschinen wie Tunnelbohrern da sind.Trotz all dieser Items ist Hidden Deep letztlich ein 2D-Plattformer in Höhlenoptik: Stollen, große Höhlen und enge Spalten, an denen Sprünge durch den Einsatz des Greifhakens ersetzt werden. Für den Kontaktabbruch sorgten natürlich monströse Kreaturen. Die Abwechslung ist mit gerade mal vierf Gegnertypen plus einem Boss bislang gering. Schon allein weil es alles Nahkämpfer sind, aber allein die schiere Masse und das Gelände negieren die Vorteile des Fernkampfes. Besonders gefährlich sind die fliegenden Feinde, während der Charakter sich von oben abseilen muss. Denn vor dem Patch konnte er in dieser Situation zwar mit der Pistole schießen, aber nicht nachladen.Auch wenn die Rahmenhandlung ein Horrorspiel nahe legt, ist Hidden Deep nicht gruseliger als ein. Die Inspiration kommt deutlich mehr von actionreichenals von Horrorthriller. Obwohl das Spiel kompetent gemacht ist, sind es am Ende aber dann doch einige Nicklichkeiten der Physik, die den Spieler wirklich das Fürchten lehren: Wenn die Figur an einem Seil schwingt, kann der Schwung beim Absprung mitgenommen werden. Versucht sie dies am Greifhakenseil, fällt sie runter wie ein Stein. Besonders ärgerlich wird es, wenn dies aber zum Neustart der Missions führt: In einem Level müssen per Kipplaster Kisten von A nach B transportiert werden. Dazu muss mehrfach eine Transportplattform am Kran benutzen werden. Im Check sind dabei sowohl Kisten unrettbar runter gefallen, der Kipplaster zwischen Kante und Plattform stecken geblieben und durch den Rückschwung wurde auch eine Plattform unrettbar zerstört.Hidden Deep mag inspiriert sein von den erwähnten Filmklassikern und dazu noch (im Ansatz) vom Shooter-Klassiker, aber bei mir führen solche Nennungen zu einer Erwartungshaltung, die das Spiel einfach nicht erfüllen konnte. Wobei Aliens durchaus passt, wenn wieder Gegnermassen im Dauerfeuer des Sturmgewehrs sterben. Die nett ausgedrückt minimalistische Grafik stört mich nicht, da sie gut lesbar ist, aber am Ende verleidet mir die Physik dieses Snack für zwischendurch.