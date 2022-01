Feiertage-Verlosung 2021, 2.1.: Guardians of the Galaxy

Galaktischer Spielspaß

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Einmal die Galaxie vor einer mysteriösen Alien-Bedrohung retten, das wäre doch mal was. Heute bieten wir euch durch die Preise zumindest virtuell die Möglichkeit dazu.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die letzten Monate waren wieder sehr turbulenter Natur. Doch weil wir friedliebend sind und etwas festliche Stimmung verbreiten wollen, hat wieder jeder registrierte GamersGlobal-User die Chance auf einen von dreizehn Gewinnen. Ab dem 24.12. bis zum 5.1. gibt es jeden Tag ein Preispaket eines anderen Herstellers zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: Bethesda, GameMill, Game-Legends, Iiyama, JBL, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Ubisoft, Videospielkultur e.V. und Wizards of the Coast.

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und sind über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal oder eine schnelle Internetrecherche zu lösen.

Tag 10, 2.1.: Guardians of the Galaxy mit Zubehör und Merch

Star-Lord ist durch zwei Sachen bekannt: Er ist der Anführer der Guardians of the Galaxy und redet eine Menge Blödsinn. Glaubt ihr uns nicht? Dann nehmt am heutigen Gewinnspiel teilt und erhascht eine Chance auf das Spiel für den PC. Dazu legen wir einen Dualshock-4-Controller im speziellen Design, ein T-Shirt, ein Steelbook, ein Multifunktionskabel, eine Square-Enix-Tüte und Art Cards. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 225 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

In Marvel’s Guardians of the Galaxy spielt ihr den Halb-Menschen Peter "Star-Lord" Quill und versucht, die ungleichen Wächter der Galaxy als Trupp zusammenzuschweißen. Star-Lord ist dabei der Name von Quills Lieblingsband. Und ganz genau wie die lizensierten Hits von Soft Cell, A-HA und Co. gibt es im Abenteuer auch die 80er-Hard-Rock-Tracks von Star-Lord auf die Ohren. Doch welche Besonderheit verbirgt sich hinter den im Action-Adventure verwendeten Liedern der Band?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 10: Guardians of the Galaxy" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 2.1. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 11. Januar 2022.