Teaser Die Marvel-Filme können riesige Erfolge verbuchen, die Videospielumsetzungen schwanken in der Qualität. Kann der humorvolle Ausflug der Guardians Jörg und Heinrich in der Stunde Stunde überzeugen?

Der Superheldenmarkt boomt seit geraumer Zeit. Die Marvel-Filme fahren regelmäßig Rekordumsätze ein, was wiederrum die Popularität der Comics steigert, wodurch Actionfiguren eine neue Hochphase erleben. Natürlich zieht das auch diverse Videospielumsetzungen nach sich, die aber nicht allesamt überzeugen können. Mit Schrecken denken wir an den Service-Game-Unfall Marvel's Avengers zurück...Doch nun will Publisher Square Enix alles besser machen und schickt in dem neuen Spiel dieauf eine Mission. Keine Multiplayer-Komponente und Einhaltung der wichtigsten Kernkompetenzen des chaotischen Heldenteams sollen dafür sorgen, dass Fans und Neueinsteiger gleichermaßen an den Bildschirm gefesselt werden. Doch funktioniert diese perfide Taktik mit zwei beinharten Stundenkritikern? Jörg Langer und Heinrich Lenhardt begeben sich an Bord des Schiffes von Starlord, Drax, Gamora, Groot und Rocket und finden heraus, ob die Umsetzung für Spaß sorgen kann. Dabei unternehmen sie nicht nur erste Schritte auf einem fremden Planeten, sie kriegen auch einige der Spezialfähigkeiten der Teammitglieder zu Gesicht. Die sind nicht nur im Kampf nützlich, sondern können auch bei der Erkundung der Levels helfen. Und wie steht es eigentlich um den Humor, kann er bei unseren Kritikern zünden?Nach 60 Minuten mit Guardians of the Galaxy stellen sich Jörg und Heinrich der Frage aller Fragen: Würden sie freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern.Viel Spaß beim Anschauen!