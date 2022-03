Xbox Game Pass: Im März u.a. mit Marvel’s Guardians of the Galaxy

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 40,49 € bei Amazon.de kaufen.

Auch im März wird das Angebot im Xbox Game Pass wieder erneuert. Zu den Highlights gehören Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test+) und die Spielbarkeit des Microsoft Flight Simulator (im User-Artikel) per Cloud. Folgende Spiele werden dem Xbox Game Pass hinzugefügt:

Far - Changing Tides (Cloud, Konsole und PC); ab sofort

(Cloud, Konsole und PC); ab sofort Microsoft Flight Simulator (Cloud); ab sofort

(Cloud); ab sofort Lightning Returns - Final Fantasy 13 (Konsole und PC); ab 3. März

(Konsole und PC); ab 3. März Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole und PC); ab 10. März

(Cloud, Konsole und PC); ab 10. März Lawn Mowing Simulator (Xbox One); ab 10. März

(Xbox One); ab 10. März Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole und PC); ab 10. März

(Cloud, Konsole und PC); ab 10. März Young Souls (Cloud, Konsole und PC); ab 10. März

Folgende Titel verlassen den Xbox Game Pass am 15. März:

Nier - Automata (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) PHOGS (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) Torchlight 3 (Cloud, Konsole und PC)

(Cloud, Konsole und PC) The Surge 2 (Cloud, Konsole und PC)

Bis zum Verlassen könnt ihr ein Spiel dauerhaft eurem Katalog hinzufügen und dabei von einem Rabatt profitieren: Als Mitglied erhaltet ihr 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLC.