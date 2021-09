Marvel's Guardians of the Galaxy Preview+

Teaser Square Enix hat uns eingeladen, mit Star-Lord und Gefährten eine Raumstation zu erforschen. Ob bei Erkundung oder Kämpfen: Stetig stand dabei die Dynamik der Heldentruppe im Zentrum.

Aus mir unbekannten Gründen führen die Guardians ein rebellisches und verdächtig buntes Lama mit sich.

Bereit zum Aufleveln

Nachdem ich die Milano erforscht hatte, leitete ich auf der Brücke den Anflug zur Deep Rock ein – zumindest nach einem neckischen Gespräch mit Gamora, die ich auf der Brücke beim Browsen in einem Puppen-Shop überraschte.

Erkundungstour auf der Raumstation

Die Elementarschüsse kommen ebenso wie die Guardians sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung zum Einsatz.

Eidos Montreal gestaltete Marvel's Avengers (im Test, Note 5.0 ) als Multiplayer-Loot-Prügler und traf dabei einige Design-Entscheidungen, die auch die erst stark beginnende Kampagne erlahmen ließen und mir den Spaß am Spiel raubten. Bei, der nunmehr zweiten Versoftung zum Comic-Franchise von Eidos Montreal und Square Enix, seid ihr wieder mit einer ganzen Heldentruppe unterwegs, doch es handelt sich um ein waschechtes galaktisches Singleplayer-Abenteuer. Square Enix lud zum digitalen Anspiel-Event, nach dem ich gerne noch mehr Zeit mit Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot und Drax verbringen möchte.Die Anspielversion umfasste einen Abschnitt auf der Milano, dem Schiff der Guardians sowie eine Mission mitten aus der Kampagne. Die Helden steuern die Raumstation Deep Rock des Polizei- beziehungsweise Miliztrupps Nova Corps an, um eine Strafe zu bezahlen. Auf dem Weg wollen sie ihrem Kontakt, einer Centurion-Dame, Bescheid geben. Stattdessen erreichen sie deren Tochter Nikki, die reichlich durch den Wind wirkt und nur verschwurbeltes Zeug von sich gibt, bis das Signal abbricht. Es entbrennt ein Streit, ob die Guardians lieber das Weite suchen oder dabei bleiben, die Strafe zu bezahlen, ehe sie sich große Probleme mit dem Nova Corps einhandeln. Da Star-Lord früher etwas mit Nikki hatte, ist die Entscheidung aber bald gefallen.Bevor ich aber zu Deep Rock fliege, kann ich mit Star-Lord – den ich als einzigen der Guardians direkt steuere – das Schiff ausgiebig erkunden, das mich unwillkürlich an die Normandy ausdenken lässt. Rocket zeigt sich gereizt, weil ein Lama an Bord Kabel durchgebissen hat und er die Milano viel lieber zu einem Dock fliegen lassen würde, statt zu einer halsbrecherische Mission aufzubrechen. Während sich die auf dem Schiff verteilten Begleiter bei meinem Spaziergang immer wieder kleine Sätze zurufen, entdecke ich, dass Groot dem Lama im Hangar einen kleinen Stall aus Ästen gebaut hat. Aktiviere ich den Scanner, werden mit interaktive Objekte wie Türen gelb hervorgehoben, ich kann aber auch etliche andere blaue Dinge fokussieren, um Lore-Infos zu erhalten, die manchen Scherz parat halten. So befindet sich in Rockets Quartier eine Apparatur, die 10 Prozent der Schiffsenergie für unbekannte Zwecke nutzt und die zudem mit dem Sitz des Captains auf der Brücke verdrahtet wurde. Plant Rocket etwa, Star-Lord ein wenig zu schocken?Das Quartier von Rocket hält auch eine kaputte Apparatur bereit, die ich aufnehmen und in der Hand drehen kann. Als ich sie weglegen will, beschwert sich Rocket über den Einbruch ins seine Privatsphäre, worauf ihn Star-Lord daran erinnert, dass der Waschbär erst neulich in sein Zimmer schlich, um an dessen Ausrüstung herumzupfuschen – und zwar während er sie anhatte und nichtsahnend schlief. Der Dialog feuert zunächst weiter Schnarchwitze ab, doch als Star-Lord wieder auf das Gerät zurückkommt, wird es düster: Es ist eine Erinnerung an Rockets Vergangenheit, als Forscher damit seinen Willen brachen und zu Söldnerarbeit zwangen. Das Abenteuer zeigt sich hier kurz von einer ernsteren Seite.Bevor ich auf der Brücke die automatische Reise zur Station Deep Rock auslöse, statte ich der Werkbank einen Besuch ab. Dort könnt ihr Rüstung, Schuhe, Waffen und Visor im Austausch gegen Schrott von Rocket verbessern lassen. Ich entscheide mich dafür, dass Star-Lord den Scanner auch im Kampf bei Feinden einsetzen kann und dass sich sein Schild schneller regeneriert. Danach werfe ich einen Blick ins Gruppen-Menü. Hier kann ich Skillpunkte investieren, um Spezialfähigkeiten von Star-Lord oder den anderen Guardians freizuschalten, wobei die Figuren nicht einzeln aufleveln, sondern sich einen Vorrat an Skillpunkten teilen.Als ich auf Deep Rock ankomme, wird als erstes die Milano abtransportiert. Rocket ist natürlich begeistert. Beim Ablaufen der Gänge bemerken die Gefährten bald, wie verwaist alles ist. Im Eingangsbereich erspäht die Truppe ein Kontrollpanel für die Stromversorgung hinter dem Tresen. Ich will die Scheiben mit den Blastern von Star-Lord zerschießen, doch das Glas hält stand. Rocket schimpft, ein Querschläger hätte ihn treffen können, während Drax seufzt "Nun steht auch Sachbeschädigung auf der Liste unserer Vergehen".Des Rätsels Lösung ist, im Nachbarraum einen Luftschacht zu zerschießen und mit gehaltenem Trigger das Guardians-Menü aufzurufen, in dem je ein Gefährte den Knöpfen A,B, X und Y zugewiesen ist. Mit A wähle ich Rocket, der auf die andere Seite kriecht und sich am Panel zu schaffen macht. Per Scanner mache ich nun Stromleitungen sichtbar und stelle diverse Knoten so um, dass eine zuvor verschlossene Tür mit Strom versorgt wird. Bald darauf treffen wir auf einen Mann in einer Art Glas-Zelle. Er bietet uns Infos an, wenn wir ihn befreien. Ich lasse ihn aber lieber da, wo er ist. Wer weiß, was der getan hat. Hätte ich zugestimmt, hätte der Trupp versehentlich seine Zelle abtransportieren lassen, statt sie zu öffnen. Später hätte ich beobachten können, wie sie im All treibt. Ups...Langsam wird es Rocket zu bunt und er schimpft erneut, warum wir nicht auf ihn gehört haben. Er legt sich mit Gamora an, die ebenfalls dafür war, nach Deep Rock zu fliegen. Ich könnte Partei ergreifen, lasse aber lieber die Zeit zum reagieren auslaufen – nichts passiert. Stattdessen repariere ich eine ständig zuschlagende Tür, indem ich ihren Antrieb mit einem Eisschuss blockiere. Als ich Rocket befehle, ein Panel zu hacken, damit die nächste Tür sich öffnet, weigert er sich. Star-Lord verspricht, wenn hinter dieser Tür auch niemand ist, kehren sie um. Rocket gibt sich damit zufrieden.