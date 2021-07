Company of Heroes 3: Pre-Alpha-Version für Interessierte spielbar

PC

Wenn Jörg Langers Preview zu Company of Heroes 3 in euch den Wunsch geweckt hat, möglichst schnell selbst Hand an den neuesten Ableger der Echtzeit-Strategiespielreihe im Zweiten Weltkrieg zu legen, gibt euch Relic Entertainment ab sofort die Möglichkeit dazu: Bis zum 4. August könnt ihr eine Pre-Alpha-Version auf Steam spielen.

Dazu müsst ihr euch auf der Homepage CompanyofHeroes.com entweder mit einem bestehenden Account anmelden oder einen neuen erstellen. Danach verknüpft ihr euren Steam-Account mit dem von Company of Heroes und löst die Pre-Alpha-Version ein, damit sie eurem Steam Account hinzugefügt wird. Anschließend könnt ihr dem Kampf um den Mittelmeerraum beitreten. Am Ende dieser News findet ihr den offiziellen Ankündigungs-Trailer, dieser zeigt allerdings keine Spielszenen.