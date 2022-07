Company of Heroes 3

Teaser Premium-Abonnenten erhalten in dieser Folge einen ausführlichen Einblick in eine Mission von CoH 3. Zerlegt Jörg die britischen Truppen fachgerecht in der Wüste oder kommt Sand in sein Taktik-Getriebe?

In dieser Viertelstunde geht Jörg jedoch mit euch nah ans Schlachtgeschehen. Als Kommandeur des Afrika-Corps nimmt er es mit einem Aufgebot britischer Panzer auf. Freut euch auf Positioniernungs-Ballett mit Panzern und taktische Kniffe, während das Schlachtgeschehen die virtuelle Umgebung ansehnlich in Mitleidenschaft zieht.



