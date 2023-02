Company of Heroes 3: Das Deutsche Afrikakorps als Fraktion // Trailer

PC Xbox X PS5

Noch in diesem Monat, am 23. Februar, erscheint das Echtzeitstrategiespiel Company of Heroes 3 (GG-Preview) für den PC und damit fast 10 Jahre nach dem gelungenen Vorgängertitel Company of Heroes 2 (GG-Test: 9.0). Somit hat Sega jeden Grund für das Spiel mächtig die Werbetrommel zu rühren. Daher haben sie jetzt mit einem Trailer das Deutsche Afrikakorps als spielbare Fraktion vorgestellt, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt.

Dabei wird das Deutsche Afrikakorps als radikal und orthodox beschrieben, die mit einer Mischung aus spezialisierten Soldaten und gepanzerten Fahrzeugen, den Gegner unter Druck setzen und für eine aggressive Spielweise förderlich sein sollen. Folgende deutsche und italienische Einheiten sind bereits bekannt:

Deutsch

Panzerabwehrkanone Flak 36 88mm

Halbkettenfahrzeug (schnelle Truppenbewegungen)

Panzer III

Panzer Tiger I

Italienisch

Guastatori (Flammenwerfertruppen)

Bersaglieri (Eliteinfantrie)

Semovente da 75/18 Sturmgeschütz

Carro Armato M13/40 (Leichter Panzer)

Wer von euch Company of Heroes 3 vorbestellt, erhält mit dieser Launchedition Zugriff auf den Devil’s Brigade-DLC-Pack, der legendäre Skins für Infanterie, Fahrzeuge und weitere Items beinhaltet, die von Kommandotruppen des 2. Weltkrieges inspiriert sein sollen.