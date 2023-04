Company of Heroes 3: Console-Edition mit Gameplay-Trailer vorgestellt

PC Xbox X PS5

Nachdem der Strategietitel Company of Heroes 3 für den PC bereits erschienen ist und bei GamersGlobal einen wohlwollenden Test+ erhalten hat, wird das Spiel am 30. Mai in der sogenannten Console-Edition für die Playstation 5 und die Xbox Series X erscheinen. Zur Vermarktung der kommenden Konsolenfassung hat Relic Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch im Anschluss an diese News anschauen könnt.

Die wichtigste sowie spannendste Neuerung der Console-Edition dürfte die Gamepad-Steuerung sein, die mit einer angepassten Benutzeroberfläche und speziellen Funktionen ermöglichen soll, in einem selbstgewählten Tempo zu spielen. Dabei muss sich noch zeigen, ob das Gamepad als Spielgerät ebenso intuitiv und geeignet sein wird, wie die bewährte Maussteuerung am Computer.

Vorbesteller des Spiels dürfen sich auf einige Extras freuen. Die digitale Premium-Edition enthält das Devil's Brigade DLC-Pack mit kosmetischen Elementen, die auf den ersten Elite-Kommandoeinheiten des Zweiten Weltkriegs basieren, sowie die erste Erweiterung, die 2024 für die Konsolenfassung erscheinen soll. Die physische Launch-Edition enthält das Devil's Brigade DLC-Pack und einen gestickten Aufnäher, ein Metal Case, ein Collector's Book und eine doppelseitige Karte.