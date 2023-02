Teaser Mit Company of Heroes 3 zapft Relic wieder etablierte Stärken, doch gelingt es dem Studio auch, mit Neuerungen wie der Kampagne mit Strategie-Karte, die Serie auf neue Höhen zu heben?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Company of Heroes 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Company of Heroes 3 bringt Relic den dritten Teil des im zweiten Weltkrieg angesiedelten Echtzeit-Strategiespiels raus. Ihr kommandiert kleine Infanterieverbände, einzelne Geschütze und Vehikel in kompakten, aber dynamischen Scharmützeln.



Wegen Mitbringt Relic den dritten Teil des im zweiten Weltkrieg angesiedelten Echtzeit-Strategiespiels raus. Ihr kommandiert kleine Infanterieverbände, einzelne Geschütze und Vehikel in kompakten, aber dynamischen Scharmützeln.Wegen technischer Schwierigkeiten mit der Testversion erscheint dieser Testbericht eine Woche später als geplant. So sehr es mir leidtut, dass ich euch die Kaufberatung nicht rechtzeitig zum Release zur Hand geben konnte, hat die Verzögerung doch einen Vorteil: Inzwischen finden sich nämlich im Internet einige hundert User-Reviews von Relics jüngstem Werk. Und die fallen erheblich negativer aus als die meisten Noten von Spielemagazinen – und auch meine. Bei Steam erreicht Company of Heroes 3 derzeit einen Durchschnitt von knapp über 60 %, bei Metacritic sind es sogar unter 50 %. Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, um euch im folgenden Artikel nicht nur das Echtzeit-Taktikspiel erklären, sondern auch, warum die meisten Spieler mit ihrer Kritik zwar mal mehr, mal weniger Recht haben – ihr Urteil aber dennoch allzu harsch ausfällt.

Panzer und Selbstfahrlafetten dominieren die Schlacht, sind aber kostspielig und entsprechend umkämpfte Ziele.



Hochkomplexes Regelwerk

Im Vergleich mit den meisten Rivalen aus dem Echtzeit-Genre fällt die Spielmechanik von Company of Heroes 3 erheblich komplexer aus. Das fängt damit an, dass die meisten Einheiten Spezialfertigkeiten haben, die ihr bewusst einsetzen müsst. Pioniere können beispielsweise Minen suchen, Feldbefestigungen bauen sowie Fahrzeuge und anderes Gerät reparieren.



Außerdem kombiniert die Spielmechanik ein ausgefeiltes Stein-Schere-Papier-Prinzip mit einer halbwegs realistischen Spielphysik. Das bedeutet etwa, das ein schweres Maschinengewehr eine schier unüberwindbare Hürde für Fußtruppen darstellt, für ein Sturmgeschütz aber leichte Beute ist, weil dessen stählerne Hülle Kugeln wirkungslos abprallen lässt. Die eben noch hilflose Infanterie kann den Panzer aber wiederum mit Haftminen und anderen Sprengkörpern knacken, wenn sie nur nahe genug herankommt. Im Vergleich zum Vorgänger haben die Entwickler das Spielprinzip sogar um ein paar zusätzliche Feinheiten wie Flankentreffer bei Tanks erweitert.



Ob Mauern, Sandsackbarrieren oder Hecken – jedes Hindernis dient gleichzeitig als Deckung, die zählbare Vorteile im Kampf bringt.



Volle Deckung!

Was Company of Heroes aber schon seit dem Original von 2006 so besonders macht, ist das Deckungssystem. Auf freiem Feld sind Grenadiere leichte Beute, hinter einer Mauer oder einem Wall aus Sandsäcken aber eine wirklich harte Nuss. Im Angriff arbeitet ihr euch am besten von einem Schutzwall zum anderen, von einem Haus zum nächsten vor und achtet darauf, dass sich eure Infanteriezüge stets gegenseitig Feuerschutz geben. In der Defensive bereitet es mir eine diebische Freude, ausgeklügelte Verteidigungsstellungen einzurichten, in der etwa ein Maschinengewehr eine Panzerabwehrkanone deckt, die wiederum ein Mörserteam gegen Tankattacken verteidigt, während weiter vorne ein Aufklärungsteam für Durchblick sorgt.



Weil es nicht ganz einfach ist, ein halbes Dutzend Formationen mit all ihren Sonderregeln und Spezialfähigkeiten zu koordinieren, kann ich im Solomodus das Spiel jederzeit pausieren und dann in aller Ruhe Kommandos geben. Sogar Befehlsketten mit mehreren Anweisungen in Folge sind möglich. So könnt eure Trupps etwa anweisen, einer gegnerischen Bunkerstellung zunächst mit Rauchgranaten den Ausguck zu vernebeln und die Anlage anschließend mit einer Sprengladung in die Luft zu jagen. Ach ja: Sicht- und Feuerlinien sind ebenfalls ein wichtiger Faktor des Gefechtssystems, weshalb sich taktisch vorteilhafte Positionen wie Hügel oder hohe Bauwerke so häufig zu Brennpunkten entwickeln.

Anzeige

Im Grundspiel stehen vier Konfliktparteien zur Wahl. Wie schon im zweiten Teil dürften die Entwickler zusätzliche Fraktionen später über Addons nachreichen.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 () Aktuelle Preise (€):

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal