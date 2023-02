Company of Heroes 3: Darum noch kein Test

Taktische Verschiebung

Teaser Das Statement von unserem Tester Rüdiger Steidle, warum er Company of Heroes 3 noch nicht abschließend bewerten kann.

Am Abend des 20. Februar 2023 lief das Review-Embargo für Company of Heroes 3 ab. Seitdem dürfen Spielemagazine wie Gamersglobal Kritiken zu Relics neuem Echtzeit-Taktikspiel veröffentlichen. Dazu hatten die Kanadier uns und anderen Medien zehn Tage zuvor Zugang zu einer Vorabversion des Weltkriegs-Spektakels gewährt, mit der ich in der vergangenen Woche viel Spaß hatte. Zumindest mit der ersten Fassung des Titels, denn am vergangenen Freitag ist ein Patch erschienen, der es mir leider unmöglich gemacht hat, die beiden Feldzüge in Nordafrika und Italien fortzusetzen.

Auch ein Neustart und erneutes Durchspielen der ersten Einsätze hat leider keine Abhilfe gebracht. In Italien habe ich aufseiten der Amerikaner auf einen deutschen Gegenangriff auf Salerno gewartet – der aber nie angerollt ist, egal wie lange ich ausgeharrt habe. Und in der anderen Kampagne mit dem Deutschen Afrikakorps war nach vier Einsätzen Schluss, weil ein Auftrag nicht abgehakt wurde, obwohl ich ihn erfüllt hatte.

Ich habe die Fehler am Wochenende an Publisher Sega gemeldet und tatsächlich bereits heute Zugang zu einer neuen Version erhalten, in der diese Plotstopper offenbar nicht mehr auftreten. Dafür Dank an Sega für die schnelle Hilfe! Ein Neustart der Salerno-Mission war auch tatsächlich erfolgreich: Die vermisste Gegenoffensive der Wehrmacht begann pünktlich nach Ablauf des Countdowns.

Das Update ist aber leider letztlich doch zu spät erschienen, damit Jörg und ich uns ein abschließendes Urteil bilden können. Gerade die dynamische Kampagne – eine der größten Neuerungen des dritten Serienteils – konnten wir nur unzureichend testen. Deshalb muss ich euch Gelegenheitsgeneräle da draußen leider noch etwas vertrösten: Wenn das Spiel am Donnerstag offiziell erscheint, werde ich mir die Verkaufsfassung noch einmal genauer ansehen und dann Anfang nächster Woche mein finales Review samt Video auf Gamersglobal veröffentlichen.

Nur zur Klarstellung: Das ist keine „Kaufwarnung“ oder gar ein „Verriss“ eines verbuggten Programms, denn anscheinend hatte ich tatsächlich "Pech" mit dem Update; die genannten Fehler sind bei anderen Testern nicht aufgetreten. Abgesehen von den beschriebenen Aussetzern lieft Company of Heroes 3 tadellos und hat wie erwähnt auch richtig Laune gemacht. Deshalb bitte ich noch um etwas Geduld: der Test kommt – später.