Teaser Relic saß die letzte Zeit nicht nur an Age of Empires 4 (das 2021 erscheint), sondern auch am dritten Teil ihrer Vorzeige-Serie CoH. Dieses Mal geht es in die Wüsten Nordafrikas und nach Sizilien.

Da nicht jeder GamersGlobal-User mit dem Echtzeit-Genre etwas anfangen kann (zu meinem Leidwesen), sich aber vielleicht dennoch hierher verirrt: Company of Heroes 3 dürfte im Vergleich zu landläufiger Echtzeit-Strategie so ungefähr das werden, was gute Taktik-Shooter im Vergleich zu Ego-Shootern sind: etwas anspruchsvoller in Sachen Mitdenken und Pläne aushecken, etwas weniger auf schnelle (Klick-) Reaktionen bauend. Obendrein sieht es gut aus, setzt stark auf Cutscenes und bietet neuerdings sogar eine Rundenstrategie-Kampagne als Überbau. Hey, wo wollt ihr hin, liebe Action-Fans? Hiergeblieben!



Na gut, wo wir nun wieder unter uns sind, eine kurze Auffrischung in Sachen CoH-Serie: Company of Heroes erschien 2006, war für ein RTS sehr erfolgreich, erhielt zwei Addons, wurde lange nach Erscheinen noch im Multiplayer gespielt – und im Prinzip erst 2013 vom verbesserten Nachfolger obsolet gemacht, der drei Addons bekam und auch von Heinrich Lenhardt von mir in einer

