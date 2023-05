Company of Heroes 3: Neuerungen der Console-Edition vorgestellt

PC Xbox X PS5

In einem neuen Entwicklervideo stellt euch Ryan Bourret von Relic Entertainment, der verantwortliche Designer des Echtzeitstrategiespiels Company of Heroes 3, die beiden entscheidenden Neuigkeiten der kommenden Console-Edition vor, die am 30. Mai 2023 für die Playstation 5 und die Xbox Series X erscheinen wird.

Bei dem abschließenden Video klärt er über die Schwierigkeiten auf, wie ein für den PC mit Maus- und Tastatursteuerung ausgelegtes Echtzeitspiel auf die Konsole mit Gamepadsteuerung übertragen werden kann, ohne dass der Spielspaß und der Spielfluss verloren geht.

Dies geschieht durch das sogenannte „Command Wheel“ mit dem ihr über eine kreisrunde Bedienstruktur auch mit dem Gamepad schnell und effizient Befehle an eure Einheiten übertragen können sollt. Die zweite große Neuerung nennt sich „Full Tactical Pause“ und kennt ihr vielleicht schon aus Rollenspielen wie Tyranny. Hier könnt ihr das Kampfgeschehen pausieren lassen, um euren Truppen in Ruhe Befehle erteilen zu können. Dies hat zur Folge, dass sämtliche Truppenteile geschlossen angreifen oder verteidigen sollen. Vergessene oder nicht mehr rechtzeitig angewählte Einheiten dürften somit nicht mehr vorkommen.