PM: Wirf einen Blick auf das Gameplay aus Metroid Dread, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp und mehr in Nintendo Treehouse: Live | E3 2021 (Nintendo News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

18.06.2021

Nach der Nintendo Direct | E3 2021-Präsentation in dieser Woche gab unser Team bei Nintendo Treehouse: Live praktische Einblicke in eine Auswahl an bald erscheinenden und frisch angekündigten Spielen für Nintendo Switch, darunter Metroid Dread, Shin Megami Tensei V, Mario Party Superstars und mehr. In den Videos (englischsprachig) kannst du dir all diese Spiele ansehen!

Zur Spiele-Seite für Metroid Dread

Zur Spiele-Seite für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Zur Spiele-Seite für WarioWare: Get It Together!

Zur Spiele-Seite für Mario Party Superstars

Zur Spiele-Seite für Shin Megami Tensei V

Zur Spiele-Seite für Mario Golf: Super Rush

Zur Spiele-Seite für Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Besuche unsere Webseite zu Nintendo Direct | E3 2021, um bei allen Spielen, Neuigkeiten und Videos auf dem Laufenden zu bleiben.

Um die aktuellsten Neuigkeiten rund um Nintendo zu erhalten, folge uns auf Twitter, Instagram und YouTube. Du kannst dich auch der Nintendo Switch-Gruppe auf Facebook anschließen!