GG-Tests 2021: Auswertungen zu Monaten, Untergenres und Wertungen

Hinter der GamersGlobal-Redaktion liegen erneut zwölf Monate, in denen abermals eine dreistelle Zahl von Spielen getestet worden ist. In diesem Userbeitrag erhaltet ihr mit der Erlaubnis des Chefredakteurs in Form einiger „nackter Zahlen“ einen kleinen Überblick über das Testjahr 2021 – nicht mehr und nicht weniger. Wie viele Spiele wurden von den festangestellten und den freien Autoren getestet? Auf welche Untergenres verteilen sich die Tests? Welche Wertungen wurden vergeben?

Alle Daten stammen aus der Datenbank des externen User-Projekts „GamersGlobal-Spiele-Ampel“ – deren Daten natürlich auf die GG-Testrubrik zurückgehen –, sodass eventuelle Kurztests an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden.

Verteilung auf die Monate

Im Jahr 2021 testete GamersGlobal 105 Titel, während es im Jahr davor 100 Spiele sowie 110 im Jahr 2019 waren – das vergangene Jahr liegt also exakt dazwischen. Rein rechnerisch beträgt die Anzahl der Tests pro Monat folglich „8,5“.

Eingeläutet wurde das zurückliegende Spielejahr mit der Veröffentlichung des Tests zu The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel 4, den Abschluss wiederum stellten Artikel und Video zu The Gunk dar. Im Detail verteilt sich die Anzahl der Tests auf die zwölf Monate wie folgt:

Monat Anzahl der Tests (2021) Januar 5 Februar 5 März 10 April 7 Mai 7 Juni 9 Juli 6 August 9 September 12 Oktober 12 November 15 Dezember 8

Verteilung auf die Untergenres

Zusätzlich zu den Hauptgenres (Action, Strategie, Sport, Simulation und so weiter) verfügt die umfangreiche Spiele-Datenbank von GamersGlobal.de über mehr als 100 Untergenres, wodurch eine genauere Einordnung der Titel möglich ist. Bei der Spiele-Ampel werden bewusst nur die Untergenres erfasst, sodass auch „nur“ diese ausgewertet werden können.

Auf den ersten drei Rängen befinden sich mit jeweils geringem Abstand die Kategorien „Egoshooter“, „3D-Actionadventure“ und „JRPG“, gefolgt von „Jump-and-run“ und „Action-Rollenspiel“. Zusammen umfassen diese fünf Untergenres bereits 43 Tests. Die restlichen 62 der insgesamt 105 Tests verteilen sich unter anderem auf die Untergenres Open-World-Action (4), Rennspiel (3), Rundenstrategie (3), Story-Adventure (3), Hack and Slay (2) oder Taktik-RPG (2x).

Untergenre Anzahl der Tests (2021) Egoshooter 12 3D-Actionadventure 10 JRPG 9 Jump-and-run 7 Action-RPG 5 Survival-Action 4 Open-World-Action 4 Rennspiel 3 Echtzeit-Strategie 3 Third-Person-Shooter 3 Story-Adventure 3 2D-Actionadventure 3 Rundenstrategie 3 Survival-Horror 2 Point-and-Click-Adventure 2 Hack and Slay 2 Shoot-em-up 2 Gruppen-RPG 2 Managerspiel 2 Prügelspiel 2 Open-World-Actionadventure 2 Taktik-RPG 2 Schleich-Action 1 Action-Simulation 1 Aufbauspiel 1 Roguelike 1 Open-World-RPG 1 Fun-Sportspiel 1 Rollenspiel 1 Globalstrategie 1 3D-Adventure 1 Puzzle/Logik 1 Sportsimulation 1 Lebens-Simulation 1 Partyspiel 1 Dungeon Crawler 1 Wirtschaftssimulation 1 Taktik-Action 1 Echtzeit-Taktik 1 Berufssimulation 1

Verteilung der Wertungen

Tests auf GamersGlobal bedeuten neben Artikeln und Videos auch Bewertungen in Form einer Notenskala von 1.0 bis 10, unterteilt in 0,5er Schritten. Wie sich die Wertungen auf die vergangenen zwölf Monate verteilen zeigt die folgende Tabelle. Mit Abstand am häufigsten wurde demnach die Note 8.0 vergeben (29x), gefolgt von den Wertungen 7.0 (16x) und 6.5 (12x). Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Wertungsdurchschnitt von 8.75. Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der vergebenen Wertungen geordnet.

Wertung Anzahl (2021) 8.0 29 7.0 16 6.5 12 9.0 12 7.5 11 8.5 11 6.0 7 5.0 2 3.0 2 3.5 1 4.0 1 2.5 1

Zum Vergleich die ersten vier Plätze für die Jahre 2020 und 2019:

Wertung Anzahl (2020) 8.0 27 8.5 19 7.5 14 9.0 11 Wertung Anzahl (2019) 8.5 20 8.0 18 7.0 18 9.0 16

Auch das Jahr 2022 wird wieder zahlreiche GG-Tests bieten. Freuen können wir uns wahrscheinlich (beziehungsweise vermutlich, je nach Spiel-Veröffentlichung) unter anderem auf Elden Ring, Total War - Warhammer 3, Horizon - Forbidden West, Elex 2, Gran Turismo 7, Stalker 2 - Heart of Chernobyl, A Plague Tale - Requiem, Der Herr der Ringe - Gollum und The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.