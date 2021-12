„Project Iron“: Metroid-Dread-Entwickler arbeitet an Third-Person-Action-RPG

PC Switch Xbox X PS5

In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung von Nintendo realisierte das spanische Studio Mercury Steam zuletzt Metroid Dread, das wir in unserem Test mit 6.0 von 10 bewertet haben. Zu den weiteren Veröffentlichungen gehören unter anderem Castlevania - Lords of Shadow 2 aus dem Jahr 2014 (zum Test) oder das im September 2017 für Nintendo 3DS veröffentlichte Metroid - Samus Returns (zum Test).

Kürzlich gab das italienische Unternehmen Digital Bros bekannt, dass dessen Tochterunternehmen 505 Games den kommenden Titel des Entwicklungsstudios herausgeben wird. Zu den wenigen Details, die bislang öffentlich gemacht wurden, gehören Entwicklungsinvestitionen in Höhe von 27 Millionen Euro und dass es sich um einen Multiplattform-Titel (PC und Konsole) sowie eine gänzlich neue Marke handelt.

Darüber hinaus ist das Spiel in einer Dark-Fantasy-Welt angesiedelt und soll ein Third-Person-Action-RPG darstellen. Dessen Name wurde noch nicht kommuniziert, sodass das Vorhaben momentan unter der Bezeichnung „Project Iron“ läuft. Von Seiten der Digital Bros Group heißt es zu der Koooperation unter anderem: