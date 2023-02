Metroid Prime: Remaster des ersten Teils veröffentlicht

Switch

In der Nintendo Direct am 8. Februar wurde ein Remaster Samus Arans erstem Einsatzes in drei Dimensionen angekündigt und ist auch direkt im Eshop erhältlich. Kosten wird das grafisch aufpolierte Gamecube-Spieldigital knapp 40 Euro. Anfang März folgt auch eine physische Version.

Neben den höher aufgelösten Texturen wurde in Metroid Prime Remastered auch die Steuerung überarbeitet – sie soll sich jetzt mit optionale Doppelsticksteuerung wie modernere Titel anfühlen. Als weiteres Extra wird es eine freischaltbare Galerie mit Concept-Art geben.