Metroid Dread Test+

Teaser Metroid Dread setzt Metroid Fusion fort, das 2002 erschien – und katapultiert uns zwar nicht bei der Grafik, wohl aber bei Spielmechanik und Spielerführung zurück in jene fast vergessene Zeit.

Alles begann so schön

Die immer stärker werdenden E.M.M.I. sind Roboter-Spürhunde. Sie sollen Spannung erzeugen – bringen aber eher Frust.

Der eigentliche Test

Auf die Karte solltet ihr öfters schauen – nur über sie behaltet ihr die Orientierung. Wo es weiter gehen könnte, verraten euch noch nicht erforschte Räume oder manchmal auch seltsames Fehlen von Räumen. Das klappt oft, aber eben eben nicht immer.

Vier Stunden schlechte Laune

In diesem Screen verstecken sich gleich drei Hemmnisse: Hinter der Tür kommt ein Lava-Abschnitt, in dem Samus ohne Varia Suit in Sekunden stirbt. Die beiden Bodenplatten sind nur per "Mine" zerstörbar. Und in den Gang darunter passt man nur als Morphball.



Das Spieletester-Gewissen

Meinung: Jörg Langer Ich bin zu alt und zu selbstbewusst, um so zu tun, als würde ich meine durchwachsene Spielerfahrung bei Metroid Dread auf meine eigenen beschränkten Fähigkeiten zurückführen. Wobei ich nicht behaupten möchte, keine beschränkten Fähigkeiten zu haben. Aber für jemanden, der unter anderem Blasphemous sehr weit und Dark Souls durchgespielt hat, ist nicht der Skill am Gamepad das limitierende Element bei Metroid Dread.



Es ist die Stumpfsinnigkeit des streng linearen Spieldesigns (in einer unübersichtlichen Spielwelt, wohlgemerkt!). Und das in Verbindung mit mangelnder Spielerführung.



So dankbar ich Dennis bin, dass er mir mit Leichtigkeit über meine "Ich komme nicht weiter"-Stelle geholfen hat, so ratlos lässt mich seine Aussage zurück, Erkundungsdrang werde immer belohnt. Belohnt wird eigentlich nur, gegen jedes Stückchen Wand zu ballern. Dass irgendwo Items versteckt sind, sieht man durch die 2D-Grafik ja vorher.



Vor allem: Dennis' Hilfestellung wäre in einem gut designten Spiel nicht nötig gewesen. Dort würde es eine bessere Spielerführung geben. Oder ein Designer wäre auf die Idee gekommen, nach halb- oder einstündigen Hängenbleiben zumindest mal den Raum zu markieren, in dem es weiter geht. Was soll daran lobenswert sein, wenn das Nichtfinden eines einzigen zerstörbaren Bodenteils jegliches Weiterkommen, jeglichen Spaß abwürgt?



Heute machen wir mal eine andere Art von Testbericht: Wenn euch Story, Spielmechanik, Bosse oder das neue EMMI-Bedrohungssystem vom Oldschool-Metroidvania(nur für Nintendo Switch) interessieren, so schaut euch bitte das elfminütige Testvideo oben an, da ist das alles drin. Oder lest meine begeisterte Preview von vor nur wenigen Wochen.In diesem Text möchte ich euch weniger emotional, dafür detaillierter als im Video begründen, wieso die Note unter dem Test steht, die nun eben drunter steht (samt einer Alternativ-Meinung von Dennis). Und euch, natürlich durchaus um Spielinfos angereichert, Einblicke in den Testprozess geben.Wie also kann es sein, dass ich von einem Titel mit schweren, aber auch nicht zu schweren Spielmechaniken erst begeistert und dann ziemlich enttäuscht war?Meine Beziehung zu Metroid Dread begann unter sehr günstigen Auspizien: Bei einem Besuch in Nintendos EU-Zentrale in Frankfurt konnte ich das Spiel knapp zwei Stunden lang erleben und war ziemlich begeistert: Schicke "2D"-Grafik (natürlich per 3D-Engine dargestellt, und manchmal auch in die dritte Dimension wechselnd), klassisches Spielprinzip, sogar ein wenig deutsche Sprachausgabe – alles bestens.Allerdings hing ich hier schon an einer Stelle, die ich wohl ohne Hilfe des anwesenden Pressesprechers nicht so schnell umschifft hätte: In einer der neuen E.M.M.I.-Zonen kam ich einfach nicht weiter. E.M.M.I. heißen Wartungsroboter auf dem Planeten ZDR, wo meine Heldin Samus zu Beginn strandet. Irgendwer hat sie umprogrammiert und zu tödlichen Bestien gemacht. In jedem der (mutmaßlich) sieben Gebiete machen sie ein größeres Areal unsicher, das man durch spezielle Schleusen betritt. Von nun an wird man von dem dort patroullierenden E.M.M.I. gesucht und verfolgt, es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel.Durch die Dauerverfolgung des bewundernswert zielgerichtet seinen Weg findenden Roboters übersah ich eine Druckplatte im Boden, die in diesem Abschnitt den Wasserstand veränderte, wodurch ein neuer Raum erreichbar wurde. Dadurch kommt man an den Omega-Laser, mit dem man wiederum den E.M.M.I. (es war die Variante 2 von 7, der erste ist nur ein beschädigter Sparringspartner) besiegen konnte. Als ich den Hinweis mit der Druckplatte erst mal hatte, war der Rest kein Problem mehr.Als es dann, wenige Tage später, mit einem OLED-Leihgerät dann ans richtige Testen ging, fielen mir die ersten zwei Stunden natürlich einfach, ich war schnell in Abschnitt 2. Dort kann der dritte E.M.M.I. bereits mehr als sein Vorgänger – er nutzt nicht nur enge Schächte, durch die ich bislang immer entkommen konnte, sondern auch mir verschlossen bleibende (noch... Morphball incoming...) Wartungsschächte.Und ich stand schnell vor dem ersten riesenhaften Bossgegner. Gut, hier brauchte ich viel zu viele Anläufe (ich schätze: 30), weil ich zwar wusste, was ich tun musste, aber in der Hand-Auge-Koordination zu schlecht war, um das auch umzusetzen. Außerdem hat das Mistteil gleich mal sechs Kampfphasen, sticht mit seinem riesenhaften Schwanz zu, peitscht damit, spuckt Giftbälle und legt größere Giftpfützen. Okay, ich kapierte nicht, dass man den Kampf abkürzen kann, indem man im richtigen Moment nahkampf-kontert, aber ich schaffte es dann eben auf die harte Tour. Motivation wieder hoch, es ging weiter mit der Entdeckung des Levels, auf der Suche nach dem nächsten Item, dem nächsten Secret, dem Omega Laser gegen den aktuellen E.M.MI.In den nächsten zwei Stunden entdeckte ich zahllose Durchgänge und Bereiche, von denen ich wusste, dass ich sie mit der richtigen Ausrüstung würde erreichen können. Nur, ich fand diese Items irgendwie nicht. Zwar deckte ich mehr und mehr Räume auf und fand kleinere Secrets, aber so richtig ging's nicht weiter.Nach über acht Stunden Spielzeit hing ich immer noch dort, wo ich vier Stunden zuvor nicht weitergekommen war: In einem weitgehend aufgedeckten zweiten Abschnitt, ohne Rückkehrmöglichkeit in den ersten, und mit einem neu entdeckten Zugang zu Abschnitt 3, wo es aber sofort nicht weiterging. Klar, dachte ich, ich habe ja noch ein paar unzugängliche Bereiche in Abschnitt 2, und auch den E.M.M.I. dort noch nicht besiegt!Rechnet man die Spielzeit für die Preview von knapp zwei Stunden ein, hatte ich mittlerweile bereits zehn Stunden in Metroid Dread investiert – mein Speicherstand sprach aber immer noch von "2 Stunden" (weil dort netto gezählt wird offenbar, also immer nur die Zeit von einem Savestand zu Savestand und so weiter, ohne die ganzen Neuversuche). "2 Stunden"? Das klang für mich immer mehr wie der blanke Hohn.Anfangs hatte ich großen Spaß mit Metroid Dread gehabt, aber der schwand nun rapide. Vier Stunden lang ohne jedes Vorankommen, ohne weitere Entdeckungen, in einem relativ großen Gebiet immer und immer wieder alles absuchend? Und das mit dem mir immer nerviger vorkommenden EMMI-Verfolger in etwa der Hälfte aller Räume? Spaß ist was anderes.Auchhat mir immer mal wieder schlechte Laune bereitet – aber selten länger als eine Stunde am Stück, spätestens dann gab es wieder ein größeres Erfolgserlebnis. Im ganzen Spiel machten mir Smough und Ornstein die meisten Probleme – ich rannte, in zig Versuchen, bestimmt so etwa drei Stunden lang gegen die Beiden an. Aber ich wurde dabei, von Stunde zu Stunde, immer ein Stückchen besser, bis sie schließlich besiegt waren.In Metroid Dread hing ich vier Stunden fest, ohne jedes "besser werden" oder "mehr entdecken".Anderes Beispiel:. Auch ein Metroidvania. Auch sehr schwer. Ich würde sagen: sogar noch deutlich schwerer als Metroid Dread, wenn es um das Springen und Kämpfen geht. Aber wenn ich dort hänge in einem Gebiet, habe ich garantiert noch ein, zwei oder drei andere, an denen ich mein Glück einstweilen versuchen kann. Wo ich ein wenig weiterkomme, ein neues Item finde. Ich kann in Blasphemous meine Ausrüstung variieren, ich werde mit der Zeit stärker.In Metroid Dread gibt es, bei aller Exploration, offenbar nur einen streng linearen Weg durchs Spiel, weil man eben für bestimmte Durchgänge zwingend einen bestimmten Gegenstand braucht, ohne den man auch oft genug nicht zum nächsten Gegenstand kommt.Meine Bewertung begann sich zu manifestieren, aber das Spielertester-Gewissen regte sich: Du hast nicht genug gesehen vom Spiel! Du willst ihm nicht Unrecht tun! Also bat ich zunächst Hagen um Hilfe, und als ich weiterhin hing, Dennis. Der fand dann, viel zu schnell für meinen Geschmack, in meinem Spielstand die eine Stelle, an der ich hing: Ich musste eine Bodenplatte zerstören, um den Weg frei zu machen.Da ich das Konzept schon kannte, hatte ich in dem riesigen Gebiet, in dem ich festhing, schon diverse Wände und Böden und Decken mit Schüssen, aufgeladenen Schüssen und Raketen beharkt. Aber halt nicht diese Bodenplatte. Und zusätzlich glaubte ich ja, der Schlüssel zum Weiterkommen sei im E.M.M.I.-Gebiet zu finden, wie schon im ersten Abschnitt.Sobald dieser eine Weg an dieser einen Stelle gefunden ist, kamen dann in relativ schnell all die Items, die mir in Gebiet 2 gefehlt hatten: Wide Beam, Morphball, der Varia Suit (der Samus hitzeunempfindlich macht). Natürlich machte das Spiel nun wieder Spaß. Aber sollte ich nun so tun, als wäre nichts gewesen? Die Schuld bei mir suchen, nicht jeden Quadratzentimeter Wand und Boden beschossen zu haben? Ist nicht der Entwickler verantwortlich für die Linearität, das Fehlen von Hinweisen oder Komfortfunktionen? Wie wäre es mit einer besseren Navigation auf der Map, statt nur Luftlinien-Marker setzen zu können, die in den verwinkelten Gängen nicht viel bringen? Wie wäre es mit einem Navi, das mich wie zig anderen Spielen zu einem bereits entdeckten Raum zurückführt?Nachdem ich vor einigen Tagen selbst beieinen weniger begeisterten Kontrapunkt zu Benjamins Haupttester-Note gesetzt hatte, bat ich nun Dennis, einen (positiven) Kontrapunkt zu meiner Haupttester-Note zu verfassen. Denn Dennis, der mittlerweile vier Stunden im Spiel verbracht hatte (er begann zunächst von vorn und wechselte dann zu meinem Spielstand), ist deutlich stärker angetan als ich von Metroid Dread.Autor: Jörg Langer (GamersGlobal)​​​​