Metroid Dread: Update bringt zwei neue Schwierigkeitsgrade

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Metroid Dread ab 47,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das jüngste Abenteuer der intergalaktischen Kopfgeldjägerin Samus Aran hat kürzlich ein Update auf Version 2.0.0 erhalten. Hersteller Nintendo hatte im Rahmen der Direct-Präsentation vom 9.2.2022 die Aktualisierung für Metroid Dread angekündigt und auch direkt im Anschluss veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung sind zwei frische Schwierigkeitsgrade: Der Dread-Modus und der Beginner-Modus ergänzen die beiden bisherigen Schwierigkeitsgrade.

Der Dread-Modus richtet sich dabei an äußerst erfahrene Spieler: Ein einziger Treffer genügt, damit ein Game Over über den Bildschirm flimmert und es zurück zum letzten Speicherpunkt geht. Um den Modus freizuschalten, muss das Spiel einmal im schweren Modus beendet werden. Wesentlich verzeihender ist der Beginner-Modus, der sich vor allem an neue Spieler richtet. Bossgegner verursachen hier weniger Schaden, von Feinden zurückgelassene Items füllen mehr Energie oder Munition auf. Somit ist dieser Modus ebenfalls für wiederkehrende Spieler, denen das Abenteuer bisher zu schwierig war, eine sinnvolle Ergänzung.

Das Update erweitert außerdem den Ergebnis-Screen nach Abschluss des Spiels, indem dort weitere Statistiken zum Spieldurchlauf präsentiert werden. Laut Nintendo muss dazu jedoch nach dem Update ein neues Spiel begonnen werden. Die vollständigen Patchnotes zum Update könnt ihr euch hier anschauen.

Im Zuge der Direct-Präsentation hat Nintendo auch gleich ein weiteres Update für April diesen Jahres angekündigt: Mit diesem soll ein Bossansturm-Modus integriert werden, bei dem die Bossgegner des Spiels direkt hintereinander bekämpft werden müssen.