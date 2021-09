Metroid Dread Preview

Teaser In weniger als zwei Wochen erscheint Metroid Dread – GamersGlobal konnte das Spiel bereits auf einer OLED-Switch zwei Stunden anspielen. Das Metroidvania ist gleichzeitig eine 2D-Hommage als auch neu.

Metroid Fusion, elf Jahre nach dem mittelprächtigen Metroid 2 - Samus ist immer noch kein Metroid Prime 4 zu sehen – dafür aber steht der Release von Metroid Dread kurz bevor. Die beiden Remakes (Zero Mission und eben Samus Returns) mitgerechnet, wird es sich um den 13. Eintrag in die Serie geben, die dem Metroidvania-Subgenre die erste Namenshälfte schenkte. 19 Jahre nach, elf Jahre nach dem mittelprächtigen Metroid – Other M für 3DS (zum Test) und auch schon wieder sieben Jahre seit dem 3DS-Remake Returns für 3DS (Note im Test: 8.0) ist immer noch keinzu sehen – dafür aber steht der Release vonkurz bevor. Die beiden Remakes (und eben Samus Returns) mitgerechnet, wird es sich um den 13. Eintrag in die Serie geben, die dem Metroidvania-Subgenre die erste Namenshälfte schenkte.

Metroid Dread ist, mit wenigen Ausnahmen, wieder ein echtes 2D-Metroid (die Prime-Teile stehen ja für 3D – und ich konnte es letzte Woche bei Nintendo bereits zwei Stündlein anspielen, übrigens auf der Switch OLED, die ich sowohl farblich als auch aufgrund ihres Displays für begehrenswert halte, wenn auch nicht für ein „Vernunfts-Upgrade“, aber ich schweife ab.



Sich an der "blauen Energie-Wand" festhalten zu können, muss sich Samus selbstverständlich erst verdienen. Metroid Dread wurde erst im Zuge der E3 vor ein paar Monaten vorgestellt, dementsprechend stark schlug es ein, vor allem aufgrund seines Releases bereits am 8.10.2021.

Direkte Fortsetzung von Metroid Fusion

Metroid Dread knüpft inhaltlich direkt an Metroid Fusion an. Nachdem sie sich damals auf dem Planeten SR388 herumtrieb und alle Metroids ausschaltete, führt ihr Kopfgeldjägerinnenweg unsere Heldin Samus Aran nun auf den Planeten ZDR, wo die gemeingefährlichen X-Parasiten anscheinend lustig und in freier Wildbahn vor sich hin existieren.

Eine lange Cutscene zeigt, wie wir uns zu Spielbeginn dem Planeten nähern, wie wir eine Bruchlandung hinlegen und gegen einen übermächtig erscheinenden Feind antreten, einem Chozo. Dann beginnt das Spiel. Wir befinden uns weit unter der Planetenoberfläche und keine direkte Verbindung zu unserem Mutterschiff. Doch Bordcomputer ADAM führt uns durch die ersten Minuten und steht uns immer wieder mit Tipps und Infos zur Seite. Übrigens in Sprachausgabe, ist ja bei Nintendo-Titeln durchaus eine Erwähnung wert.

Trotz 3D-Engine wirkt Dread größtenteils wie ein 2D-Metoridvenia. Durch Gedrückthalten eines Buttons könnt ihr mit dem linken Analogstick gezielt feuern (hier eben direkt nach oben). Die Statue links ist eine Waffen-Auffüllstation. Dann beginnt das Spiel, das mich sofort mit seiner detaillierten 2D-Grafik in seinen Bann gezogen hat. Manchmal zoomt die Kamera weg, manchmal setzt sie sich kurz hinter die Schulter von Samus, um mich etwas anvisieren zu lassen – aber das sind eher seltene „Special Moves“ oder besser auch mal „Quick-Time-Events“, 99% des Spiels finden aus der typischen Seitenansicht der klassischen Serienteile statt.

Gewohntes Erkundungsgefühl

Und wie dort erschließt ihr euch Stück für Stück eine in „Räume“ eingeteilte Spielwelt, deren viele Verzweigungen und Durchgänge euch teils verschlossen bleiben: Wie in jedem guten Metroidvania benötigt ihr erst bestimmte Fähigkeiten – etwa den aufgeladenen Power-Schuss –, um sie zu öffnen. Manche Gebiete sind eisig, manche von Lava gluterhitzt – in beiden Fällen verliert ihr konstant Lebensenergie, wenn ihr nicht das richtige Poweranzug-Update gefunden habt. Mehrmals sind Räume teilweise von Wasser überflutt – indem ihr es ablasst, kommt ihr an neue Stellen. Es ist übrigens super, wie behäbig sich Samus unter Wasser bewegt.

Apropos Gegner: Sie dienen euch nicht nur als lästige Hindernisse (vor allem in Verbindung mit Klettern und Springen), sondern auch als Energie- und Raketenlieferanten. Apropos Raketen: Neben allerlei Gadgets sammelt ihr auch Verbesserungen für euer Raketen- und Lebensenergie-Maximum auf, was sich natürlich positiv auswirkt.

