E3 2021: Far - Changing Tides für Ende 2021 angekündigt

PC Switch XOne PS4 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Far - Lone Sails ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Im Mai 2018 hat das Schweizer Studio Okomotive mit Far - Lone Sails (im Test, Note: 8.0) sein Erstlingswerk veröffentlicht. Im Zuge der PC Gaming Show bei der E3 2021 wurde mit Far - Changing Tides nun ein Nachfolger angekündigt. Erscheinen soll er Ende 2021 auf so ziemlich alle aktuellen Plattformen: Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Vertrieben wird Changing Tides von Frontier. Das Gameplay scheint sich dem ersten Trailer nach, den ihr unterhalb dieser News findet, sehr am Vorgänger zu orientieren. Don Schmocker, Lead Designer und Mitbegründer von Okomotive, hat Folgendes zu sagen: