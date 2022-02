Far - Changing Tides: Demo auf Steam veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 1. März 2022 veröffentlicht das Zürcher Studio Okomotive die Fortsetzung zu seinem entschleunigten Debut Far - Lone Sails (im Test, Note 8.0). Ab heute könnt ihr am PC schon in Far - Changing Tides reinschnuppern, da eine Demo auf Steam veröffentlicht wurde. Wart ihr im ersten Teil mit einer Mischung aus Zug und Auto in der Wüste unterwegs, trägt euer nicht immer ohne Macken funktionierender Untersatz euch nun auch über Gewässer. Die Geschichte wird euch dabei wieder nicht direkt erzählt, sondern ihr findet Spuren einer vergangenen Katastrophe in Form versunkener Bilder, Gegenstände und Gebäude.

Am 23. Februar wird es zudem ab 1 Uhr morgens hiesiger Zeit eine Games Done Quick-Show zur Far-Reihe geben. Speedrunner und Meeresbiologen werden Lone Sails komplett und Teile von Changing Tides spielen und dabei Spenden für das Monterey Bay Aquarium in San Francisco sammeln.

Far - Changing Tides erscheint für Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.