Teaser Auch in ihrem zweiten Spiel schickt euch die Schweizer Spieleschmiede Okomotive auf eine ruhige Reise. Allerdings gibt es Änderungen im Kurs, die nicht unbedingt einen Freudensturm entfesseln.

Oft genug müsst ihr auch von Bord gehen, um kleinere Rätsel zu lösen.

Einsam auf See

Der Reaktor läuft langsam heiß, also muss der Löschschlauch ausgepackt werden.

Weniger Pausen

Unter Wasser findet ihr neuen Brennstoff, schön sind die Tauchgänge aber nicht immer – also rein optisch.

Technisch unaufgeregt und doch gut

Meinung: Dennis Hilla Wie schon erwähnt, war Far - Lone Sails eine kleine Überraschung für mich. Das Abenteuer in einem seltsamen Gefährt bot so viele schöne Momente und hat mich dank seinem meditativen Ansatz gut unterhalten. Umso trauriger war ich darum, dass Changing Tides ein paar der Tugenden zu Gunsten eines insgesamt größeren Ansatzes einbüßt. Zeit zum Verschnaufen bleibt nur selten und die Bedingung des Schiffes ist oftmals unnötig kompliziert. Zumal der Ansatz, nur einen Action-Knopf zu nutzen, nicht immer ideal ist. Oft genug wollte ich nur schnell eine Reparatur vornehmen oder mit dem Wasserschlauch meinen Motor abkühlen, griff aber nach dem Hebel für das Schiffstempo. Nicht gerade ideal.



So doof es jetzt klingen mag, aber dieser verkomplizierte Ansatz macht sich auch in der Spielzeit bemerkbar. Wo Lone Sails mit drei Stunden die perfekte Länge hatte, wirkt Changing Tides mit seinen vier bis fünf Stunden auf mich einfach etwas zu lang. Doch bei all meinem Gemecker sollte ich die ganzen Stärken des Spiels auch nicht vergessen. Die Welt ist wunderschön und lädt zum Träumen und Nachdenken ein. Denn auch, wenn euch das Spiel im direkten Vergleich weniger Verschnaufpausen gönnt, so gibt es sie doch. Dazu gesellen sich teils fantastische Skript-Momente und das Ende hat mir doch ein kleines Grinsen entlocken können. Als Fans des Vorgängers macht ihr sicherlich nichts falsch mit Changing Tides. Wenn ihr jedoch den ersten Teil nicht gespielt habt, dann würde ich euch zunächst zu diesem raten.

Far - Changing Tides Switch

Einstieg/Bedienung Sehr einfache Steuerung, reicht aber vollkommen aus Ein belegter Knopf mehr wäre schlau

Steuerung bisweilen ungenau Spieltiefe/Balance Gewohnt entspanntes Spielprinzip

Einsame Stimmung, die zum Nachdenken einlädt

Kein Druck durch Zeitlimits, Tode oder ähnliche Standards

Schiff wird kontinuierlich erweitert

Nette Puzzles, die nie überfordern

Radar nützlich bei der Brennstoffsuche

Gelungenes Ende Mehr Stress als im Vorgänger

Rätsel etwas schwächer

Klingt unlogisch, ist aber so: Zu lang, die drei Stunden von Lone Sails waren ideal Grafik/Technik Stimmungsvoller Grafikstil

Viele schöne 3D-Hintergründe Hindernisse für Mast nicht immer klar erkennbar

Unter Wasser teils eher hässlich Sound/Sprache Großartiger und passender Soundtrack

Gute Soundeffekte, die sich dem Geschehen anpassen Multiplayer

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalPuzzle-Plattformer sind ein durchaus beliebtes Genre im Indie-Bereich und so sind schon einige größere und kleinere Geheimtipps dieser Machart erschienen. Beispielsweise seien da Limbo (im Test, Note: 8.5) und Inside (im Test, Note: 9.0) von Entwickler Playdead genannt. Besonders erster Titel ist einer der größten Namen in dieser Indie-Untersparte. Nicht vergessen sollte man aber auch Titel wie Fez (im Test, Note: 8.5) oder auch aktuellere Spiele:und dessen Nachfolger,und Toodee and Topdee (im Test, Note: 8.0) sind nur ein paar Namen, die ihr euch merken solltet, wollt ihr den Einstieg wagen.Im Jahr 2018 dachte sich das Schweizer Entwicklerstudio Okomotive wohl ebenfalls, dass ein Puzzle-Plattformer eine gute Idee sei, wollte Spieler aber nicht einfach nur hüpfen und knobeln lassen. Also hat euch Far - Lone Sails (im Test, Note: 8.0) in eine einsame Welt entlassen, die ihr mit einem seltsamen Landgefährt bereist habt, einer Mischung aus Truck und Schiff, um es ganz grob auszudrücken.Mitsteht nun der Nachfolger bereit, der sich nicht nur einen Teil des Namens mit Lone Sails teilt, sondern auch die grundlegende Idee. Allerdings tuckert ihr mit eurem Gefährt nun nicht mehr über verlassene Landabschnitte, sondern bereist eine Welt, die im ewigen Meer ersäuft. Abseits davon gibt es auch noch einige Änderungen, die ich euch im oben eingebundenen Testvideo sowie im nachfolgenden Test näherbringen werde – und dabei die Frage beantworte, ob Okomotive das Spielprinzip erfolgreich erweitert hat oder doch lieber alles beim Alten gelassen hätte.Die größte Änderung von Changing Tides im Vergleich zu Lone Sails ist wie eingangs schon erwähnt, dass ihr nun auf hoher See unterwegs seid. Dabei seid ihr abermals komplett alleine und auch was denn eigentlich geschehen ist, warum alles unter Wasser steht und was ihr überhaupt tun sollt, das verrät euch das Spiel nicht. Selbst Dark Souls hat hier direkteres Storytelling.Doch einen wichtigen Indikator gibt es in der Welt von Far - Changing Tides schon: Wichtige benutzbare Objekte sind insofern leicht zu erkennen, als dass sie Türkis leuchten. So wird schnell klar, dass ihr euer Schiff in Bewegung bringt, indem ihr euer Segel hisst oder später auch einen Motor manuell befeuert.Übrigens nimmt Okomotive den Begriff des Segelns durchaus ernst. Zwar wird aus Changing Tides zu keinem Zeitpunkt eine Simulation, es reicht aber nicht einfach, auf einen Knopf zu drücken und los geht es. Ihr müsst den Mast aufrichten, dann auf selbigen klettern und ein Seil holen, das ihr schließlich auf dem Deck (oder der Oberseite des Schiffes) festmacht, wodurch das Segel gehisst wird.Was Changing Tides bei aller Nähe doch deutlich anders macht als Lone Sails: Ihr habt weniger Zeit zum Durchatmen. Wer sich nun freut, weil weniger „Langeweile“ herrscht, mag in einer gewissen Weise durchaus Recht haben. Allerdings geht für mich dadurch auch ein Teil des Charmes vom ersten Teil verloren. Denn einsam auf dem Schrottgefährt zu stehen, den Blick schweifen zu lassen und darüber zu sinnieren, was denn hier eigentlich los ist, das hat für mich eine gewisse Faszination.Allerdings habt ihr nun kaum noch Verschnaufpausen. Spätestens, wenn der Motor in eurem Schiff verbaut ist, müsst ihr ständig in Bewegung bleiben. Ihr müsst Brennstoff nachlegen und auf den Blasebalg hüpfen, euren Motorblock mit einem Wasserschlauch kühlen, euer Segel einholen bevor es gegen ein Hindernis kracht und sobald ihr die Möglichkeit habt auch abtauchen, um Hindernisse zu umschwimmen.Oft genug müsst ihr auch von Bord gehen, wenn ihr an ein Hindernis stoßt und weitersegeln keine Option ist. Dann gilt es, Umgebungsrätsel zu lösen. Die überfordern selten, meistens müsst ihr einfach einen Mechanismus in Gang setzen, indem ihr Schalter bedient und Objekte dreht. Eine nette Abwechslung im Nomadenalltag.Optisch bleibt Changing Tides dem Stil seines Vorgängers treu, sieht insgesamt aber etwas schicker aus. Das Wasser könnte in der von mir gespielten Switch-Fassung etwas hübscher sein und die Kamera weniger bockig, im Anbetracht so schöner Anblicke wie dem im Hintergrund umherspringenden Wild ist das schnell vergessen.Auch beim Soundtrack führt Okomotive die bewährte Tradition fort. Die Musik ist fast schon unauffällig und wird nur selten etwas flotter, passt sich damit aber perfekt an das ruhige Spieltempo an und unterstreicht die einsamen Momente auf See perfekt.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)