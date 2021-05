MoMoCa #394

Teaser Der Horror streckt seine Klauen aus, denn das neueste Resident Evil naht. Jörg und Dennis fassen all ihren Mut zusammen und wagen einen Blick darauf, was euch die Woche auf GamersGlobal erwartet.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mai ist bekanntlich der liebste Monat der Bayern. Ständig fällt dem zugezogenen Autor dieser Zeilen auf, wie die Einheimischen "Mai" an die komischsten Stellen im Satz setzen. Auch Jörg und Dennis teilen euch in diesem Montagmorgen-Podcast so einige Beobachtungen mit, die sie am Wochenende gemacht haben. Außerdem geben sie euch Antworten auf eure drängenden Fragen, blicken auf die Inhalte der kommenden Woche und haben gleich zwei Aufrufe an euch. Alle Themen im Überblick: