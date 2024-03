Montagmorgen-Podcast #523

Teaser Jörg streichelte am Wochenende keine Einhörner, sondern sandte in Unicorn Overlord Truppen in die Schlacht. Auch Hagen vertrieb sich die Zeit als Feldherr.

Seid gegrüßt zum ersten Montagmorgen-Podcast nach der Ankündigung, dass dieses Format künftig exklusiv für Abonnenten von GamersGlobal Premium erscheinen wird. Jörg und Hagen haben sich auf Umwegen zusammengefunden und einiges vor sich, beide haben Spielberichte vom Wochenende im Gepäck, so einige Inhalte dieser Woche wollen vorgestellt werden und es gibt auch keinen Mangel an interessanten Fragen aus der versammelten Zuhörer-, Leser- und Zuschauerschaft. Und dann quatschen sie sich eingangs auch noch beim Thema KI-Tools fest. Die Timecodes dieser Folge: 00:42 Es grüßt ein etwas anderes Duo, als ursprünglich geplant.

01:18 Ein spontaner Austausch über generative KI-Anwendungen.

10:40 Am Wochenende hatte Hagen große Freude am DLC Seperate Ways für Resi 4

12:19 ... während Jörg sich in Unicorn Overlord von Vanillaware vertiefte

18:17 ... außerdem spielte Hagen in rund zehn Stunden die Dämonenwelt-DLC-Kampagne für Fire Emblem Engage durch.

23:31 Die Sonntagsfrage: Werdet ihr die Fallout-Serie anschauen?

25:36 Die GG-Woche in der Vorschau: Freut euch Unicorn Overlord im Jörspielt, einen Test und eine Stunde der Kritiker zu Outcast - A New Beginning, ein neues Steam Blind Date, die Fotos des Monats und natürlich den WoSchCa.

29:10 Drapondur eröffnet die User-Fragen mit der Erkundigung nach einer möglichen neuen Medaille.

30:38 Um das Thema Filme- und Serien auf Gaming-Websites geht es Berndor.

32:37 Maestro84 horcht vor: Plant Jörg sein nächstes Letsplay?

32:49 Eine Einschätzung des Faktors Persönlichkeit allgemein und für GamersGlobal interessiert toxoplasmaa.

39:02 Nochmal Maestro84, diesmal geht es um Millennia von Paradox.

39:22 Nach der ...

