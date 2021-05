Teaser Jörgspielt ist des GamersGlobal-Chefredakteurs ureigene Rückschau auf (mehr oder weniger) privat Gespieltes. Fakten vermischen sich mit subjektivem Empfinden, und all das gibt es nur für Premium-User.

Am Donnerstag ist die Remastered-Fassung eines Globalstrategie-Klassikers herausgekommen, mit dem ich damals – und dank Total Conversions wie The Fourth Age auch noch Jahre später – dutzende von Stunden Spaß hatte, vielleicht auch hunderte. Nach (laut Steam) 16,5 Stunden in den letzten zwei Wochen möchte ich euch meine Erkenntnisse mitteilen. Interessanteweise habe ich das Spiel überwiegend auf dem Mac gespielt, wo es hochperformant lief.

Ich sollte eingangs noch erwähnen, dass Total War Rome Remastered die beiden Addons Barbarian Invasion (ziemlich gut, führte das Konzept von Nomaden-Fraktionen und Nachtkämpfen ein) sowie Alexander (ziemlich öde, führte das Konzept „von West nach Ost über die Karte ziehen und alles plattmachen“ ein) enthalten sind, was das ganze Paket für seine rund 30 Euro aus meiner Sicht einen guten Deal macht. Selbst die ersten zwei, drei Mods gibt es bereits, und die Macher von zweien der beliebtesten Rome-Mods haben sich zusammengetan und werkeln an einer Full Conversion namens „Imperium Surrectum“.



Zunächst zu den Verbesserungen der Remastered-Fassung von Rome Total War: Die Grafik wurde deutlich aufgebohrt, und zwar einerseits in Sachen Auflösung (4K, wohl auch ungewöhnlichere Seitenverhältnissse möglich) als auch in der Modell- und Texturqualität. Effekte wie Hitzeflimmern oder Regen wurden eingeführt, generell die Menüs überarbeitet, was zu einer ziemlich praktischen Übersichtskarte führt. Indes wirken sowohl Kampagnenkarte als auch Schlachtfelder immer noch „nach 2000er Jahre“: Erstere wirkt eckig und künstlich, letztere sind trotz einiger Gebäude hier und da erschreckend leer. Dafür bieten sie teils Höhenstufen-Unterschiede, mit denen zwar die Kamera nicht mehr wirklich klarkommt, die es aber so in späteren Folgen nicht mehr gab. Zur Einschränkung: Außerhalb von Herstellervideos zoomt ihr sowieso so gut wie nie an die Kämpfer heran, sodass ...