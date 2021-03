PM: Das sind die Spiele des /twitchgaming ID@Xbox Showcase (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Was für eine Show! Im ersten /twitchgaming ID@Xbox Showcase wurden über 60 Indie Games vorgestellt, die schon bald auf Xbox erscheinen. Ganze 20 dieser fantastischen Spiele erscheinen direkt zum Release im Xbox Game Pass. Zusätzlich gab es jede Menge Interviews mit Entwickler*innen, tolle Ankündigungen sowie neue Trailer und Gameplay-Einblicke. Folgend findest Du unsere Zusammenfassung der Highlights, eine Aufzeichnung des Streams findest Du hier.

Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug) (Konsole) – 2021

Angeln verbindet Mensch und Ozean. In dem Angel-RPG Moonglow Bay erlebst Du die nostalgische Idylle der kanadischen Ostküste zur Zeit der 80er Jahre. In einer emotionalen Geschichte begibst Du Dich als Angelanfänger*in auf die Reise Deines Lebens, um den letzten Wunsch Deine*r Partner*in zu erfüllen. Schnapp Dir Notizbuch und Rute und erkunde die geheimsten Winkel des Ozeans, während Du spielerisch lernst, Netze zu knüpfen und Reusen auszulegen. Gleichzeitig dokumentierst Du über 100 aquatische Spezies und ergründest die Geheimnisse der Moonglow Bay. Neugierig geworden? Erfahre hier mehr zu Moonglow Bay!

Soup Pot (Chikon Club, Chryse) (Konsole und Steam) – August, 2021

In Soup Pot erlebst Du die Faszination des Kochens zuhause und experimentierst mit über 100 verschiedenen Gerichten. Egal, ob routinierte*r Gourmet oder absolute*r Küchenanfänger*in – hier experimentieren alle gleichermaßen mit ungewöhnlichen Zutaten und neuartigen Zubereitungen. Hunger bekommen? Dann erfahre hier mehr zu Soup Pot!

Nobody Saves the World (DrinkBox Studios) (PC und Konsole) – 2021

Die Macher*innen von Guacamelee! sind zurück mit Nobody Saves The World – einer neuen Art von Action-RPG. Nimm die Form von Jäger, Ratte, Hengst oder über einem Dutzend anderer Gestalten an und vermische verschiedene Fähigkeiten zu Deiner perfekten Figur. Auf Deiner Reise erkundest Du Dutzende von Dungeons, besiegst furchterregende Monster und rettest (hoffentlich) die Welt! Weitere Details gibt es im Blogpost zu Nobody Saves the World.

Among Us (Innersloth) (PC und Konsole) – 2021

In Among Us geht es nicht nur um Teamwork, ebenso wichtig ist auch eine gehörige Portion Misstrauen: Einerseits könnt Ihr nur gemeinsam Euer Raumschiff reparieren, andererseits kannst Du niemanden trauen. Denn hinter einem Deiner Freunde verbirgt sich ein hinterhältiges Alien. Hinter welchem bloß ..?

Death’s Door (Devolver Digital, Acid Nerve) (Konsole) – 2021

Death’s Door ist ein ungewöhnliches Fantasy-Abenteuer voller Action-Elemente. In dieser Welt haben Krähen die Aufgabe, die Seelen der Toten aus ihren Körpern zu holen, um sie in ihr Hauptquartier Hall of Doors zu bringen. Eine besonders eifrige Krähe erhält den Auftrag, einen seltsamen Ort aufzusuchen – und diese Krähe bist Du! Als Du am Auftragsort erscheinst, stellst Du überrascht fest, dass schier niemand gestorben ist – und das schon seit vielen Jahren! Geht das mit rechten Dingen zu? Hier erfährst Du mehr zu Death’s Door.

Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio) (PC und Konsole) – 2021

Ein romantischer Abend mit Deiner Frau verwandelt sich in einen brutalen Albtraum als ein unbekannter Mann bei Euch einbricht und Deine Frau des Mordes beschuldigt. Urplötzlich stellst Du fest, dass Du in einer zwölfminütigen Zeitschleife gefangen bist, die den Abend immer wieder durchspielt. Weitere Details erfährst Du im Blogpost zu Twelve Minutes.

Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio ) (PC und Konsole) – 2021

Das rundenbasierte JRPG Astria Ascending von Artisan Studios und Dear Villagers erscheint 2021 auf Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass. In einer chaotischen Welt übernimmst Du die Kontrolle über eine Gruppe von Halbgöttern – acht Helden, die das Schicksal der Welt bestimmen werden. Jeder Charakter bringt seine eigene Geschichte mit, die Du auf Deiner Reise durch fünf Städte, in über 20 Dungeons und insgesamt 30 bis 50 Stunden Gameplay erkundest. Neben den fein ausbalancierten Rundenkämpfen sorgen originelle Nebenquests und Minispiele für Abwechslung und Welttiefe.

