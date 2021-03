PM: TOMY kündigt Partnerschaft für eine brandneue Sonic the Hedgehog Premium-Plüschkollektion mit SEGA an (Cosmocover)

360 PS3

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

TOMY Kündigt Partnerschaft für eine brandneue Sonic the Hedgehog Premium-Plüschkollektion mit SEGA an

– Die internationale Spielzeugmarke erhält die Lizenz für eine superweiche Club Mocchi- Mocchi-Plüschlinie als Hommage an den blauen Wirbelwind –

OAK BROOK, Illinois – 09. März 2021 – TOMY International, Inc. , ein weltweit führender Designer, Hersteller und Vermarkter eines breiten Spektrums an innovativen, hochwertigen Spielwaren, hat einen Kooperationsvertrag mit SEGA of America, Inc. unterzeichnet, um die geliebten Charaktere aus dem Sonic the Hedgehog-Universum via der hochgradig sammelwürdigen Club Mocchi- Mocchi-Linie in den Handel zu bringen.

Sonic the Hedgehog betrat die Spieleszene am 23. Juni 1991 mit der Veröffentlichung von Sonic the Hedgehog auf dem klassischen Sega Mega Drive und wurde schnell für seine superschnelle Geschwindigkeit, seine charakteristische Art und seine Bereitschaft für jede Form von Abenteuern bekannt. Seit seinem Debüt ist Sonic the Hedgehog zu einer prominenten Figur in der Popkultur geworden, die Fans auf der ganzen Welt mit einer umfangreichen Reihe von kultigen Videospielen, unterhaltsamen TV-Serien und seit kurzem auch mit dem von der Kritik gefeierten Blockbuster-Film Sonic the Hedgehog in ihren Bann gezogen hat. Mit der Fortsetzung des Films und der neuen animierten Netflix Originals Serie Sonic Prime, die für 2022 geplant ist, ist der blaue Wirbelwind wahrlich nicht zu stoppen.

Sonic hat in den letzten drei Jahrzehnten viele Formen angenommen und wird nun in einer neuen, einzigartigen Plüschvariante erhältlich sein. Entwickelt unter der TOMY-Marke Club Mocchi- Mocchi- wird diese kollaborative Linie superweiche, superquetschbare und superknuddelige Plüschversionen von Charakteren aus dem Sonic the Hedgehog-Universum enthalten, die die Fans zu schätzen wissen.

„Sonic ist eine klassische Videospielfigur, die sich zu einer beliebten Lifestyle-Marke entwickelt hat. Wir sind begeistert, diese fantastischen Charaktere über unsere einzigartige Club Mocchi- Marke Fans und Sammlern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen“, sagt Morgan Weyl, Director of Global Brands bei TOMY. „Das charakteristische Aussehen und die Haptik unserer Club Mocchi- Mocchi-Artikel wird sogar Sonics Stacheln in die knuddeligsten Stacheln aller Zeiten verwandeln!“

„TOMY hat nicht nur in der Branche einen langjährigen Ruf für hochwertige Plüschtiere, sondern ist auch bei Sonic-Sammlern sehr beliebt. Wir sind begeistert, erneut mit ihnen zusammenzuarbeiten, um diese einzigartige Linie für Sonic the Hedgehog zu entwickeln“, sagte Michael Cisneros, Manager of Licensing bei SEGA of America. „Die Fans haben Sonic in so vielen verschiedenen Medien liebgewonnen – und diese superweichen Club Mocchi- Mocchi-Plüschies werden diejenigen sein, die sie jahrelang umarmen und in Ehren halten können.“

Um mehr über TOMY und sein Angebot an innovativen, hochwertigen Spielzeugen zu erfahren, besuchen Sie www.tomy.com . Für Neuigkeiten, Updates und Produktinformationen, folgen Sie TOMY auf Facebook und Instagram .

Über SEGA® of America, Inc. SEGA® of America, Inc. ist der amerikanischer Arm der in Tokio ansässigen, japanischen SEGA® Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung sowohl innerhalb, als auch außerhalb des eigenen Heims. Die Firma entwickelt, verlegt und vertreibt interaktive Unterhaltungssoftwareprodukte für eine Vielzahl an Hardware-Plattformen das schließt den PC, kabellose Geräte und Hardware aus den Häusern Nintendo, Microsoft und Sony Computer Entertainment Inc. ein. SEGA® of Americas Webseite befindet sich unter www.sega.com.

Über TOMY International TOMY International (www.tomy.com) ist ein weltweit führender Designer, Produzent und Vertrieb einer breiten Auswahl an innovativen, hochqualitativen Spielwaren, die an Vorschulkinder, Jugendliche und Erwachsene unter den Marken TOMY® und Ertl® vertrieben werden, sowie Produkten für Eltern, Kleinkinder und Babies die unter den Marken Lamaze®, The First Years®, JJ Cole® Collections und Boon® vertrieben werden. Die Mission von TOMY International ist es, die Welt zum Lächeln zu bringen. TOMY International erreicht seine Zielgruppen durch unterschiedliche Distributionskanäle und unterstützt dabei über 25.000 Einzelhandelsgeschäfte in Nord- und Süd-Amerika, Europa und Australien. TOMY International ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der japanischen TOMY Company, Ltd. (Tokyo Stock Exchange Code No. 7867). © TOMY.