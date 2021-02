Tschechiens Spieleindustrie im Blickpunkt beim Deutschlandfunk

PC XOne PS4 Linux MacOS

Das Audioformat Gesichter Europas vom Deutschlandfunk beschäftigt sich in seinen Ausgaben jeweils mit Menschen verschiedener europäischer Länder, die Einfluss auf historische, politische und gesellschaftliche Prozesse in ihrem Land nehmen. In der aktuellen Ausgabe schaut sich der Journalist Kilian Kirchgeßner die tschechische Games-Industrie an.

Aus Tschechien stammen einige Titel, die es zu internationaler Beachtung und Erfolg gebracht haben. Und das, obwohl unser südöstlicher Nachbarstaat nicht einmal elf Millionen Einwohner zählt. Mafia, Beat Saber oder Kingdom Come - Deliverance sind Spiele, die im Beitrag des Radiosenders angesprochen werden. Zum letztgenannten Spiel kommen auch Mitarbeiter der Warhorse Studios zu Wort, die auch über die Zeit der Kickstarter-Kampagne des in Böhmen angesiedelten Rollenspiels berichten. Auch mit dabei ist Tobias Stolz-Zwilling, mit dem Jörg Langer bereits zur Gamescom 2018 ein Interview hielt. Unter der News könnt ihr euch die Startfolge von Jörgs Let's-Play zu besagtem Titel anschauen.

Professor Jaroslav Švelch, der im Fach Game-Studies einer tschechischen Kunsthochschule unterrichtet und Autor des Buches Gaming the Iron Curtain ist, stellt Thesen vor, warum gerade in Tschechien so erfolgreiche Produktionen entstehen. Ein Blick in die Tradition des tschechischen Trickfilms als Brücke zum Erfolg wagt auch Jakub Dvorský, der unter anderem für Machinarium verantwortlich zeichnet. Abschließend wird über das sozialistische Sim City, Workers & Resources - Soviet Republic gesprochen.