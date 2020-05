Kingdom Come - Deliverance: Gebäude als Noppensteinsets

PC XOne PS4 Linux MacOS

Kingdom Come - Deliverance ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Kingdom Come - Deliverance ab 17,00 € bei Amazon.de kaufen.

Am 21.5.2020 hat die deutsche Firma Bluebrixx die Zusammenarbeit mit den Warhorse Studios bekannt gegeben, um Gebäude aus Kingdom Come - Deliverance als Noppensteinsets umzusetzen. Dabei wird Bluebrixx die Sets gestalten sowie Vertrieb und Großhandel übernehmen. Die Sets werden beim Hersteller Xingbao in China produziert.

Bluebrixx-Geschäftsführer Klaus Kiunke erwähnt, dass der Kontakt durch eine Eigenkreation der im Spiel vorhandenen Burg Talmberg zustandegekommen ist. Es wird zu Beginn sechs Sets geben. Davon vier kleine Häuser, die nicht im Minifigurenmaßstab sind. Diese haben etwa 400 Teile und werden unter 20 Euro kosten. Außerdem wird es im Minifigurenmaßstab eine Mühle und Schmiede (im Teaserbild sichtbar) geben. Die Anzahl der Teile und der Preis bei beiden Sets ist noch nicht bekannt. Alle Sets sollen im Herbst verfügbar sein. Im abschließenden Video werden euch weitere Details und Bilder vorgestellt.