Epic Store: Kingdom Come - Deliverance + Aztez gratis / Nächste Titel bekannt [U]

Update vom 18. Februar 2020, um 12:52 Uhr

Inzwischen gab Epic bekannt, das neben Faeria am kommenden Donnerstag auch Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed Syndicate (Testnote: 7.5) gratis verfügbar sein wird.

Originalmeldung vom 13. Februar 2020, um 23:14 Uhr

Ab sofort könnt ihr das Mittelalter-Open-World-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) von Warhorse Studios und das Beat'em-Up-und-Rundenstrategie-Mix Aztez im Epic Games Store kostenlos abstauben. Kingdom Come - Deliverance versetzt euch nach Böhmen des 15. Jahrhunderts, wo ihr als Sohn eines Schmiedes Rache an einem falschen König üben wollt, dessen Truppen euer Dorf überfallen und eure Familie ermordet haben. In Aztez derweil versucht ihr euer Aztekenreich durch taktische Beat'em-Up-Kampfevents zu vergrößern.

Die beiden Titel können bis zum 20. Februar 2020, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) gesichert werden. Ab dem 20. Februar 2020 wird dann das nächste kostenlose Spiel bereitstehen. Bei dem Titel handelt es sich um das Sammelkartenspiel Faeria von dem Entwickler Abrakam.