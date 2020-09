System Shock Remake: Erster Blick in Cyberspace und blutige Technik

PC

System Shock ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Entwickler Night Dive Studios gewährt in zwei neuen Videos weitere Einblicke in das Remake von System Shock. Das erste unkommentierte Gameplay-Video legt den Fokus auf den Cyberspace. Darin seht ihr, wie sich der Hacker-Protagonist durch die Citadel Station kämpft und dann an einem Terminal in den Cyberspace einklinkt. Der sieht genau so aus, wie man es noch vom frühen Cyberpunk kennt: Neonfarbene geometrische Formen bilden Korridore, durch die ihr zu Synthwave-Musik schweben werdet.

Zur Atmosphäre von System Shock gehören für die Night Dive Studios auf jeden Fall die blutigen Korridore und das unschöne Ableben der Gegner. Im zweiten Video führt daher Lead FX Artist Benjamin Swinbanks die Technik hinter dem selbst programmierten Zerstückelungs-System für die ganzen Gegner vor, deren Design in enger Zusammenarbeit mit Rob Waters entstanden, dem Conceptual Designer des Originals.