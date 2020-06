Command & Conquer Remastered ab sofort erhältlich // Quellcode verfügbar

PC

Zum Preis von 19,99 Euro könnt ihr ab sofort die Command & Conquer Remastered Collection erwerben. Neben den überarbeiteten Versionen von Command & Conquer - Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer - Alarmstufe Rot (plus die drei Erweiterungen Covert Operations, Counterstrike und The Aftermath) erwarten euch zudem in Form einer Bonusgalerie „mehr als vier Stunden Schnittmaterial, Making-of-Fotos und unveröffentlichte Musiktracks“. Hinzu kommen über sieben Stunden „neu gemasterte Musik, darunter 20 live eingespielte Songs des Originalkomponisten Frank Klepacki und der Tiberian Sons“.

Wie bereits bekannt, könnt ihr außerdem im Einzelspieler-Modus bei Bedarf jederzeit zwischen der ursprünglichen und der neuen 4K-Grafik wechseln. Weitere Features von C&C Remastered sind unter anderem die Modding-Unterstützung, ein überarbeitetes Benutzerinterface, Lobbys für eigene Spiele, mehrere Stunden optimierte Video-Zwischensequenzen, der neue Missionsauswahl-Bildschirm und manches mehr. Eine Übersicht über die (neuen) Merkmale und Inhalte – wie mehr als 250 Multiplayer-Karten oder automatisches Speichern – findet ihr auf dieser offiziellen Website. Empfohlen werden laut der Steam-Produktseite folgende Komponenten:

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem (Windows 8.1/10)

Prozessor: Intel Core i5 4690K oder AMD Ryzen 7 1700

Arbeitsspeicher: 4 Gigabyte RAM

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 oder ATI Radeon HD 7850

verfügbare Festplattenkapazität: 32 Gigabyte

DirectX in der Version 11

Breitband-Internetverbindung

Bereits zum Anfang dieser Woche ist – wie angekündigt – der Quellcode der erwähnten Titel unter der GPL-Lizenz freigegeben worden, sodass sowohl alle Interessierten einen Blick in die Spieldateien werfen als auch Modder ihrer Fantasie nun fast freien Lauf lassen können. Zur Verfügung gestellt wird der Quellcode via github.com.

Voraussichtlich in den kommenden Stunden erfahrt ihr, ob uns Command & Conquer Remastered Spaß bereitet, wie sich die KI in den Gefechten schlägt und was wir von den zusätzlichen Features halten.